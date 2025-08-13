ENDLESS Legend 2 : la démo jouable est disponible pour une durée limitée

Les amateurs de stratégie au tour par tour peuvent dès aujourd’hui se plonger dans ENDLESS Legend 2 grâce à une démo jouable mise en ligne par Amplitude Studios et Hooded Horse. Une annonce qui tombe alors que le titre franchit un cap symbolique avec plus de 250 000 wishlists enregistrées sur Steam, à un peu plus d’un mois de sa sortie en Accès Anticipé prévue le 22 septembre 2025.

Proposée gratuitement jusqu’au 18 août 2025, cette démo offre aux joueurs l’occasion de découvrir un premier aperçu de la planète Saiadha. Elle permet d’incarner les Héritiers de Sheredyn, un peuple forgé par la guerre et les épreuves, ou les Aspects, civilisation tournée vers l’harmonie et la prospérité. Ces deux factions doivent affronter les Nécrophages, tout en explorant un monde dynamique où les marées viennent bouleverser les plans et contraindre à repenser ses stratégies.

La session est limitée à environ quatre-vingt-dix tours, suffisamment pour appréhender les mécaniques de jeu, mais assez courte pour laisser un goût de “revenez-y”. Amplitude précise que la progression réalisée dans cette version d’essai ne pourra pas être transférée vers la version complète.

Le lancement en Accès Anticipé proposera une expérience plus vaste, avec l’intégration de cinq factions jouables et la possibilité de jouer sans aucune limite de tours. Les joueurs pourront ainsi prendre le temps de développer leur empire, d’explorer chaque recoin de Saiadha, de forger des héritages propres à leur peuple et de s’adapter à un environnement en perpétuelle mutation. Le retrait progressif des océans, par exemple, viendra révéler de nouvelles terres et bouleverser l’équilibre des forces au fil des parties.

Amplitude Studios promet également un suivi régulier, avec des mises à jour et ajouts de contenu basés sur les retours de la communauté, dans l’esprit collaboratif qui a déjà marqué le développement de ses précédents titres.

Dix ans après le premier ENDLESS Legend, Amplitude revient avec une suite qui entend capitaliser sur l’identité visuelle et stratégique de la série, tout en la modernisant. Le studio parisien, déjà à l’origine de HUMANKIND, réunit aujourd’hui plus de 170 développeurs venus du monde entier, tous animés par une passion commune pour les jeux de stratégie.

Hooded Horse, l’éditeur, continue pour sa part d’étoffer son catalogue de productions tactiques et stratégiques, où figurent déjà Manor Lords, Against the Storm ou encore Terra Invicta.