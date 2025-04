PREVIEW de Endless Legend 2 : la relève du 4X est assurée ?

Vieux sage





Au milieu de l’actualité très chargée de ces derniers mois il y a le retour en force d’une grosse licence dont la présence est aussi désirée qu’inattendue. Endless Legend 2, ça fait plus de 11 ans que les grands amoureux du 4X guettent l’horizon en espérant apercevoir ce qui était il y a quelques temps encore une chimère. Il était possible de croire qu’après son excursion dans le jeu historique, avec Humankind en 2021, le studio français Amplitude aurait envie de tester de nouvelles saveurs. Et sans doute aussi d’aller marcher sur les plates-bandes de Firaxis et son incontournable Civilization. Mais de la même manière que Sid Meier a laissé sa marque dans les jeux de stratégie, Amplitude a lui aussi imprégné le genre grâce à son univers Endless. Même si les français l’ont déjà décliné à toutes les sauces (avec Endless Space 2 en 2017 ou Endless Dungeon en 2023 pour ne parler que des plus récents) et malgré le fait que le dernier Endless Legend date de 2014, nous avions dû mal à imaginer le studio lâcher l’affaire avec cette licence. Et maintenant que Endless Legend 2 est une réalité, nous avons la conviction qu’Amplitude a fait le bon choix avec ce retour aux sources.

Amplitude est revenu aux fondamentaux, mais c’est pour mieux peaufiner son gameplay

La question légitime est donc de savoir ce qui a changé en un peu plus d’une décennie pour justifier ce retour. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n’y a aux premiers abords pas de grands bouleversements. La structure d’Endless Legend 2 reprend dans les grandes lignes celle de son prédécesseur. Nous avons là un 4X solide qui nous demande d’accompagner une civilisation depuis la fondation de sa première cité jusqu’à son expansion à travers toute la carte, qu’elle doit bientôt partager avec les autres acteurs majeurs. Un classique en somme qui va chercher aux origines du genre et qui ne surprend guère, pour peu que le joueur ait déjà approché un jeu du même acabit. A cela s’ajoute la dimension narrative importante déjà présente dans le premier épisode.

Elle est la signature de l’univers Endless d’Amplitude et l’originalité ayant permis au jeu de 2014 de se hisser au sommet de la chaine alimentaire des 4X à son époque. Raconter une histoire dans un jeu de stratégie au tour par tour n’est pas ce qu’il y a de plus évident, mais force est de constater que le récit de notre survie nous implique naturellement dans cet univers qui est plus que jamais la force D’Endless Legend 2. Le système de quête tissé autour pour rendre cela intuitif fait lui aussi son retour. Avec des héros et des figures importantes en premières lignes, le titre conserve la singularité de son grand frère en apportant seulement quelques touches d’innovations savamment disséminées. Certaines sont spécifiques à cette suite, comme l’affinage du profil des héros, désormais entouré de compagnons et d’ennemis ayant une influence sur leur gameplay. D’autres sont liés à la grande expérience d’Amplitude en matière de 4X. Nous pouvons reconnaître l’influence de Humankind dans certaines fonctionnalités, notamment quand nous abordons la partie développement et annexion des territoires.