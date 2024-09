PREVIEW Arizona Sunshine Remake : nous sommes retournés en enfer grâce au PSVR 2...

La mort à un nouveau visage





Décembre 2016 , Vertigo Games nous offre un shooter de zombies qui sort des sentiers battus. Des graphismes de qualité pour l’époque, un mode solo bien sympa et totalement doublé en français, un mode coop ainsi qu’un mode multijoueur. Il n’en fallait pas moins pour en faire must-have. Si depuis, le studio, devenu aussi éditeur depuis, a conçu des productions de qualité comme After the Fall ou The Seventh Guest, il aura fallu attendre fin 2023 pour voir arriver une séquelle à leur titre phare (lire nos impressions au passage : TEST Arizona Sunshine 2 : le jeu VR du moment à ne pas louper ?). Et voilà que huit mois plus tard, à notre grand étonnement, un remake sorti de nulle part est dévoilé : Arizona Sunshine Remake. Lors de la gamescom 2024, nous avons eu la chance de pouvoir jouer au début de la campagne sur PSVR 2, voici ce que nous en avons pensé en quelques lignes.

Arizona Sunshine Remake n'est pas simplement un coup de nostalgie, c’est une véritable remise au goût du jour qui devrait plaire aux fans de la première heure comme aux nouveaux venus.

Rien de nouveau sous le soleil d’Arizona en ce qui concerne le scénario de cette refonte. Toujours la même histoire post-apocalyptique remplie de zombies avides de chair humaine reprise plan par plan de l’original. Hormis de temps à autre un chemin légèrement différent pour passer d’une zone de confrontation à une autre, nous nous retrouvons en terrain connu. Des vagues de morts-vivants qu’il va falloir trucider, des véhicules et autres bâtiments qu’il faudra fouiller à la recherche d’armes, de munitions, de clefs ou d’objets nous permettant de survivre et de progresser dans cet environnement hostile.

Le récit n’ayant subi aucun changement, il en résulte un point positif et non des moindres, la bande-son originelle a pu être réutilisée, tout en conservant son humour décalé. Heureusement pour nous, francophones, ce sera également le cas pour le doublage français, ce qui donnera un cachet supplémentaire à nos tribulations et un peu de légèreté entre deux tueries. A cela ajoutons tous les bruitages qui font le sel de ce genre de productions, grognements, déflagrations, explosions, bruits de décapitations ou de démembrements et bien sûr une musique angoissante, par moment rythmée selon l’ambiance à l'image. Nous n’avons donc rien à redire vis-à-vis du contenu audio, il était excellent et c’est toujours le cas.

Autre point positif, la partie visuelle. Il faut savoir que nous avons testé ici la version PSVR 2 du titre et que c’est à la version PCVR de 2016 que nous nous sommes référés pour émettre une comparaison. Le moteur graphique utilisé est en toute logique le même que celui d’Arizona Sunshine 2, c’est-à-dire une version très personnalisée d’Unity. Au premier coup d’œil, nous remarquons des modifications notables entre le remake et son aïeul. Les différents environnements sont beaucoup plus détaillés, les textures sont bien plus clinquantes, ce qui augmente le sentiment de réalisme. De plus, niveau modélisation, le côté polygonal des rochers, des véhicules et autres éléments tend à disparaitre pour faire place à des courbes plus agréables à l’œil. Les couleurs, tout comme les effets de lumière, de reflets et d’ombrages sont mieux gérés, ce qui renforce l’atmosphère oppressante du désert et de son soleil écrasant mais augmente l’immersion lors des passages où la luminosité est plus faible.

Les zombies, antagonistes principaux de la licence, sont plus variés, moins ternes, ils semblent plus agressifs et leurs animations paraissent plus fluides. Cependant, si leur rendu est largement plus effrayant, tous ne sont pas logés à la même enseigne et certains sont un peu moins détaillés. Arizona Sunshine Remake se veut nettement plus gore et à chaque tête explosée ou membre sectionné, c’est une magnifique gerbe de sang mélangée à des morceaux de crâne ou de chair qui s’envole dans les airs et macule le sol d’hémoglobine. Les différentes armes sont quant à elles bien mieux modélisées et réalistes, tout comme les mains qui s’en emparent. Enfin, les effets pyrotechniques sont beaucoup plus impressionnants et nous ressentons d’avantage la violence des détonations lorsque les corps se voient projetés dans les airs ou des éléments du décor soufflés par une explosion. Au final, nous sommes face à une grosse update graphique qui permet d’apprécier encore plus le gameplay.

Parlons-en justement du gameplay. Si comme nous l’avons dit plus haut, le déroulement du jeu reste identique, exploration, récupération de stuff, ouverture de portes et surtout carnages de zombies en tout genre ! Quelques nouveautés sont apparues et avec elles d’avantage d’immersion. Tout d’abord, auparavant, il suffisait d’approcher son arme près du torse pour recharger. Dorénavant, tout se fait manuellement et, comme vous pouvez vous en douter, cela amène son lot de stress lors des combats rapprochés. Autre changement, lorsque nous nous approchons d’une échelle, plus question de téléportation mais bien de monter aux échelons pour la gravir. Il y a aussi du nouveau dans notre arsenal avec notamment l’arrivée d’armes blanches, telles que des haches ou des machettes grâce auxquelles nous pouvons décapiter ou bien mutiler du macchabé pour notre plus grand plaisir. La physique du jeu a également été améliorée et, même si tout n’est pas parfait, les interactions avec l’environnement et les déplacements sont un cran au-dessus de l’original.

Premières impressions : Vivement !



Au final, Arizona Sunshine Remake est une mise à jour visuelle et technique de qualité. Les fans de l'original retrouveront tout ce qui faisait le charme du jeu de 2016, mais avec un lifting graphique et des ajustement de gameplay qui font plaisir. Pour ceux qui n'ont jamais joué à l'original, ce remake est une belle porte d’entrée dans l'univers d’Arizona Sunshine et son ambiance post-apo vraiment bien retranscrite en VR. Vous l'aurez donc compris, Arizona Sunshine Remake n'est pas simplement un coup de nostalgie, c’est une véritable remise au goût du jour qui devrait plaire aux fans de la première heure comme aux nouveaux venus.

