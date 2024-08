Arizona Sunshine Remake : le FPS avec des zombies de retour, les fans de VR aux anges

Vertigo Games est un surtout réputé pour ses jeux en réalité virtuelle, notamment les deux Arizona Sunshine, des FPS bien intenses avec des morts-vivants sous un soleil de plomb. Le studio a lancé le second volet en fin d'année dernière (lire TEST Arizona Sunshine 2 : le jeu VR du moment à ne pas louper ?), il planche actuellement sur Metro Awakening, mais il a une surprise pour ses fans.

Vertigo Games vient de dévoiler lors du VR Game Showcase Arizona Sunshine Remake, une version modernisée de son jeu de tir, qui date déjà de 2016. Les joueurs vont pouvoir découvrir ou redécouvrir le titre avec tout son contenu, des graphismes adaptés aux casques VR modernes et d'autres nouveautés :

Des graphismes ravi-sang : laissez-vous séduire par de nouveaux graphismes époustouflants, avec des textures en haute résolution et des environnements réalistes.

: laissez-vous séduire par de nouveaux graphismes époustouflants, avec des textures en haute résolution et des environnements réalistes. Une édition complète comprenant tous les DLC : Arizona Sunshine Remake inclut tous les DLC et mises à jour d'origine (DLC Dead Man, DLC The Damned, mise à jour Vieille Mine, mise à jour Trailer Park et mise à jour Vallée Zombie).

: Arizona Sunshine Remake inclut tous les DLC et mises à jour d'origine (DLC Dead Man, DLC The Damned, mise à jour Vieille Mine, mise à jour Trailer Park et mise à jour Vallée Zombie). Multijoueur coopératif : associez vos forces à celle d'un ami en mode coopération ou en mode Horde multi-joueurs pouvant réunir jusqu'à quatre joueurs. Mais attention, plus vous réunirez de nouveaux cerveaux, plus vous attirerez de morts-vivants affamés.

: associez vos forces à celle d'un ami en mode coopération ou en mode Horde multi-joueurs pouvant réunir jusqu'à quatre joueurs. Mais attention, plus vous réunirez de nouveaux cerveaux, plus vous attirerez de morts-vivants affamés. Combat et armes nouvelle génération : vivez le frisson du combat en maniant une gamme variée d'armes, des fusils de chasse aux machettes.

: vivez le frisson du combat en maniant une gamme variée d'armes, des fusils de chasse aux machettes. Revivez l'histoire originale : découpée en épisodes qui forment une histoire complète, cette campagne VR vous permet de jouer lors de sessions courtes ou de mener la campagne dans son intégralité.

: découpée en épisodes qui forment une histoire complète, cette campagne VR vous permet de jouer lors de sessions courtes ou de mener la campagne dans son intégralité. Un tout nouveau système de mutilation : découvrez toutes les façons de tuer un Fred grâce au système amélioré de mutilation, gore à souhait.

La date de sortie d'Arizona Sunshine Remake est fixée au 17 octobre 2024 sur PlayStation VR 2, Meta Quest 2 et 3, ainsi que sur PC VR. Les précommandes sont lancées, permettant de bénéficier d'une réduction de - 10 % (27,99 € au lieu de 29,99 €) et du pack Federal Containment Agency avec Crisis Command Suit, Hazard Handlers et Safety-first Ducky Charm. Enfin, les joueurs qui possèdent l'Arizona Sunshine original pourront profiter d'une réduction au lancement du remake et l'acheter contre 9,99 € seulement.

D'ici la sortie du remake, vous pouvez retrouver le Meta Quest 3 128 Go à 549,99 € sur Amazon et Fnac.