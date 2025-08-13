Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, encore du contenu gratuit pour le beat'em all

Il y a deux ans, Secret Base et Modus Games (Maximum Entertainment) lançaient Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, un jeu d'action à défilement horizontal avec une esthétique rétro. Un titre qui a fait le bonheur de nombreux joueurs et qui a déjà eu droit à du contenu additionnel gratuit, mais les studios en rajoutent encore un peu cette semaine.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons a droit à un deuxième pack de personnages gratuits cette année, après Jeff et Abore en avril dernier. Les joueurs peuvent découvrir Evil Marian et Super Anubis, voici ce qu'il faut savoir sur ces personnages :

Evil Marian



Autrefois alliée de confiance, Marian est désormais sous l'emprise d'une force malveillante inconnue. Froide et distante, elle flotte au-dessus du sol, lançant des attaques psychiques et utilisant la télékinésie avec violence. Son regard est vide, sa voix dénuée d'émotion : quelque chose d'ancien s'est emparé d'elle... et ne la lâche plus. Super Anubis



Pendant des années, des rumeurs ont prétendu qu'Anubis était un imposteur, chef de secte sans véritable pouvoir. Mais aujourd'hui, Super Anubis est apparu : il lévite, brille et invoque des forces obscures qui dépassent l'entendement. La question demeure : était-il un imposteur depuis le début... ou un prophète enfin révélé ?

