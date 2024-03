Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, du contenu gratuit annoncé, les fans vont adorer

L'été dernier, Modus Games et Secret Base lançaient Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, un beat'em all rétro avec de gros pixels, les héros cultes de la franchise et un gameplay à l'ancienne, le titre est même jouable en coopération locale. Les studios annoncent aujourd'hui une bonne nouvelle pour les fans.

Les studios dévoilent Sacred Reunion, un contenu additionnel gratuit qui rajoutera trois personnages, deux modes, du multijoueur en ligne et de nouvelles améliorations. Les fans retrouveront notamment Ranzou de Double Dragon IV ainsi qu'un mode Survie avec des vagues d'ennemis de plus en pluis puissants, mais les développeurs gardent le mystère concernant les autres nouveautés.

Le suspense ne devrait pas être de longue durée, la date de sortie de Sacred Reunion est fixée au 4 avril 2024 dans Double Dragon: Rise of the Dragons. Le jeu d'action est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 22,49 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.