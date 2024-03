Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, du contenu 100 % fan service pour le DLC gratuit Sacred Reunion

Dans quelques jours, Modus Games et Secret Base lanceront Sacred Reunion, un contenu additionnel gratuit pour Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons. Les développeurs avaient déjà annoncé le retour de Ranzou et l'arrivée d'un mode Survie, mais ils détaillent aujourd'hui le reste du contenu.

Les fans de longue date de la franchise Double Dragon vont être aux anges, car en plus de Ranzou (issu de Double Dragon IV), ce sont Sonny Lee (DD IV) et Chin Sei Mei (DD III: The Sacred Stones) qui vont faire leurs grands retours dans DD Gaiden: Rise of the Dragons. Ces trois personnages seront jouables dans tous les modes, même en Survie. Ce dernier demandera de survivre face à des vagues d'ennemis toujours plus forts, mais les joueurs pourront également découvrir un mode Versus pour se battre contre des amis en face-à-face, avec la possibilité de choisir son arène de combat et d'améliorer ses personnages. Enfin, le DLC Sacred Reunion rajoutera des améliorations, d'autres petits contenus additionnels et un nouveau mode de difficulté.

La date de sortie de Sacred Reunion est fixée au 4 avril 2024 dans Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons. Le jeu d'action est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 22,49 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.