Actualité
Accueil Actualités
YouPrice Logo

BON PLAN : 250 Go en 5G pour 9,99 € par mois et d'autres forfaits à pas cher chez YouPrice

par
Source: YouPrice

En ce moment, vous pouvez souscrire aux offres Le Small, L'Essential, Le Turbo et Le Fantastic, de quoi correspondre au mieux à votre consommation de data.

Des forfaits à petit prix adaptés à votre consommation

Si vous êtes en quête d'un nouvel abonnement téléphonique à moins de 11 euros par mois, sans engagement, avec dans l'ensemble une bonne enveloppe de data et un réseau utilisant au choix Orange ou SFR, alors vous devriez trouver votre bonheur du côté de YouPrice. Quatre formules sont actuellement proposées pendant encore quelques jours, c'est donc le moment d'en profiter.

YouPrice Logo Texte

La liste des forfaits actuellement disponibles chez YouPrice

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant les huit abonnements du moment.

Le Small - 30 Go

  • Carte SIM à 5 €.
  • 30 Go d'Internet 4G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 8 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Small à 5,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Small à 4,99 € par mois sur le réseau SFR

L'Essential - 100 Go

  • Carte SIM à 5 €.
  • 100 Go d'Internet 4G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 10 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice L'Essential à 7,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice L'Essential à 6,99 € par mois sur le réseau SFR

Le Turbo - 200 Go

  • Carte SIM à 5 €.
  • 200 Go d'Internet 4G/5G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 12 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Turbo à 9,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Turbo à 8,99 € par mois sur le réseau SFR

Le Fantastic - 250 Go

  • Carte SIM à 5 €.
  • 250 Go d'Internet 4G/5G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 14 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Fantastic à 10,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Fantastic à 9,99 € par mois sur le réseau SFR

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
YouPrice Bon plan Forfait mobile Téléphone France Europe Smartphone Abonnements Offres 4G 5G 30 Go 100 Go 200 Go 250 Go Data Sans engagement Appel SMS MMS illimité Orange SFR

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires