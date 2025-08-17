BON PLAN : 250 Go en 5G pour 9,99 € par mois et d'autres forfaits à pas cher chez YouPrice

Des forfaits à petit prix adaptés à votre consommation





Si vous êtes en quête d'un nouvel abonnement téléphonique à moins de 11 euros par mois, sans engagement, avec dans l'ensemble une bonne enveloppe de data et un réseau utilisant au choix Orange ou SFR, alors vous devriez trouver votre bonheur du côté de YouPrice. Quatre formules sont actuellement proposées pendant encore quelques jours, c'est donc le moment d'en profiter.

La liste des forfaits actuellement disponibles chez YouPrice





Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant les huit abonnements du moment.