BON PLAN : 250 Go en 5G pour 9,99 € par mois et d'autres forfaits à pas cher chez YouPrice
En ce moment, vous pouvez souscrire aux offres Le Small, L'Essential, Le Turbo et Le Fantastic, de quoi correspondre au mieux à votre consommation de data.
Des forfaits à petit prix adaptés à votre consommation
Si vous êtes en quête d'un nouvel abonnement téléphonique à moins de 11 euros par mois, sans engagement, avec dans l'ensemble une bonne enveloppe de data et un réseau utilisant au choix Orange ou SFR, alors vous devriez trouver votre bonheur du côté de YouPrice. Quatre formules sont actuellement proposées pendant encore quelques jours, c'est donc le moment d'en profiter.
La liste des forfaits actuellement disponibles chez YouPrice
Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant les huit abonnements du moment.
Le Small - 30 Go
- Carte SIM à 5 €.
- 30 Go d'Internet 4G.
- eSIM disponible sur le réseau Orange.
- Appels/SMS/MMS illimités.
- 8 Go d'Internet dans UE et DOM.
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Small à 5,99 € par mois sur le réseau Orange
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Small à 4,99 € par mois sur le réseau SFR
L'Essential - 100 Go
- Carte SIM à 5 €.
- 100 Go d'Internet 4G.
- eSIM disponible sur le réseau Orange.
- Appels/SMS/MMS illimités.
- 10 Go d'Internet dans UE et DOM.
Forfait mobile sans engagement YouPrice L'Essential à 7,99 € par mois sur le réseau Orange
Forfait mobile sans engagement YouPrice L'Essential à 6,99 € par mois sur le réseau SFR
Le Turbo - 200 Go
- Carte SIM à 5 €.
- 200 Go d'Internet 4G/5G.
- eSIM disponible sur le réseau Orange.
- Appels/SMS/MMS illimités.
- 12 Go d'Internet dans UE et DOM.
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Turbo à 9,99 € par mois sur le réseau Orange
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Turbo à 8,99 € par mois sur le réseau SFR
Le Fantastic - 250 Go
- Carte SIM à 5 €.
- 250 Go d'Internet 4G/5G.
- eSIM disponible sur le réseau Orange.
- Appels/SMS/MMS illimités.
- 14 Go d'Internet dans UE et DOM.
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Fantastic à 10,99 € par mois sur le réseau Orange
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Fantastic à 9,99 € par mois sur le réseau SFR