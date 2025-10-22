Actualité Xbox
Xbox : la prochaine console sera « très haut de gamme »

Source: Mashable

Oui, Microsoft conçoit une Xbox next-gen, comme le rappelle Sarah Bond. Une machine qui promet déjà d'être particulièrement puissante.

Non, Microsoft ne va pas arrêter de construire des consoles de jeux. Les hausses de prix de ses Xbox Series X|S et des différentes formules du Game Pass ont engendré des rumeurs. À cela s'ajoute l’arrivée des consoles portables ROG Xbox Ally conçues par ASUS. Mais Microsoft a déjà signé un partenariat avec AMD pour produire certains composants de ses prochaines XboxMicrosoft travaille bien sur une future Xbox, comme le rappelle une nouvelle fois Sarah Bond aujourd’hui.

Une Xbox « très haut de gamme »

Dans une interview accordée à Mashable, la présidente de Xbox commente les différentes rumeurs autour de la prochaine console de salon de Microsoft. Sans détour, Sarah Bond affirme que la Xbox next-gen sera « très haut de gamme », sans pour autant entrer dans les détails. Aurons-nous encore deux consoles, l'une avec lecteur de disque et une autre 100 % numérique ? Ou Microsoft va-t-il prendre le virage tant redouté par les collectionneurs en abandonnant le support physique, privilégiant la puissance et le cloud gaming ? Il faudra patienter pour découvrir tout cela.

Xbox Series X S hardware consoles Power your Dreams cosmos

La fin des jeux exclusifs Xbox ?

Concernant les jeux, Microsoft peut compter sur ses Xbox Game Studios pour développer des titres first party, mais Sarah Bond laisse entendre que l'ère des exclusivités est terminée. La présidente de Xbox cite des jeux multiplateformes comme Call of Duty, Fortnite, Minecraft ou encore RobloxLes joueurs veulent « jouer avec leurs amis où qu'ils soient, quel que soit leur appareil ». Une déclaration peu surprenante : Xbox ne cesse de porter ses jeux sur PlayStation 5, même les plus récents.

Pour le moment, Microsoft met l'accent sur les ROG Xbox Ally. Le modèle X est disponible à 899,99 € sur Cdiscount

Lire aussi : TEST ROG Xbox Ally X : la puissance d’une Xbox dans la paume de la main ?

Nabooh
Vu la gueule des exclus Xbox de la current gen, le shutdown d'excellente studio par Microsoft, les licenciements massifs, la tentative d'enfilade de la Xbox One sans lecteur physique avant rétropédalage intensif, le flop de leur Rog Ally X, et l'augmentation aberrante du Gamepass Ultimate, tuant littéralement le seul intérêt restant pour la console Current Gen, je me pose vraiment la question si des gens sont toujours hypé par leurs annonces.

Avant de vouloir nous pondre des consoles surpuissantes "méga ultra premium", peut etre que commencer par nous proposer des bons jeux exclusifs sur de nouvelles licences (ou le peu de licences fortrs restantes...) serait une bonne idée...

Bref, j'ai perdu absolument toute foi en Microsoft sur leur secteur JV.
