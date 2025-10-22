Xbox : la prochaine console sera « très haut de gamme »

Non, Microsoft ne va pas arrêter de construire des consoles de jeux. Les hausses de prix de ses Xbox Series X|S et des différentes formules du Game Pass ont engendré des rumeurs. À cela s'ajoute l’arrivée des consoles portables ROG Xbox Ally conçues par ASUS. Mais Microsoft a déjà signé un partenariat avec AMD pour produire certains composants de ses prochaines Xbox. Microsoft travaille bien sur une future Xbox, comme le rappelle une nouvelle fois Sarah Bond aujourd’hui.

Une Xbox « très haut de gamme »





Dans une interview accordée à Mashable, la présidente de Xbox commente les différentes rumeurs autour de la prochaine console de salon de Microsoft. Sans détour, Sarah Bond affirme que la Xbox next-gen sera « très haut de gamme », sans pour autant entrer dans les détails. Aurons-nous encore deux consoles, l'une avec lecteur de disque et une autre 100 % numérique ? Ou Microsoft va-t-il prendre le virage tant redouté par les collectionneurs en abandonnant le support physique, privilégiant la puissance et le cloud gaming ? Il faudra patienter pour découvrir tout cela.

La fin des jeux exclusifs Xbox ?





Concernant les jeux, Microsoft peut compter sur ses Xbox Game Studios pour développer des titres first party, mais Sarah Bond laisse entendre que l'ère des exclusivités est terminée. La présidente de Xbox cite des jeux multiplateformes comme Call of Duty, Fortnite, Minecraft ou encore Roblox. Les joueurs veulent « jouer avec leurs amis où qu'ils soient, quel que soit leur appareil ». Une déclaration peu surprenante : Xbox ne cesse de porter ses jeux sur PlayStation 5, même les plus récents.

Pour le moment, Microsoft met l'accent sur les ROG Xbox Ally.

