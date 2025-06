Xbox parle ouvertement de sa prochaine génération de consoles et fait de belles promesses

Le domaine vidéoludique est en ébullition en ce moment. Après le lancement de la Switch 2, véritable carton pour Nintendo, Sony Interactive Entertainment a clairement évoqué ses intentions de continuer à proposer des consoles pour la prochaine génération, soit une PlayStation 6 sauf véritable surprise. C'est dans ce contexte et alors qu'il a présenté les ROG Xbox Ally et Xbox Ally X au cours du Xbox Games Showcase 2025 que Microsoft a été encore plus loin hier soir en annonçant carrément un partenariat pour la next-gen, définissant ainsi sa vision pour l'avenir. Pour rappel, lors de l'acquisition d'Activision Blizzard, les documents en fuite via la FTC nous montraient les plans en date de 2022, avec une 10e génération hybride tirant parti du cloud. Son architecture était également évoquée, incluant un GPU conçu en collaboration avec AMD. C'est donc sans réelle surprise que nous découvrons que ce dernier point sera effectivement une réalité.

C'est donc la présidente de Xbox Sarah Bond qui a effectué cette annonce. Avant toute chose, voici une traduction de son intéressante déclaration :

Chez Xbox, notre objectif est que vous puissiez jouer aux jeux de votre choix, avec qui vous voulez, où vous voulez. C'est pourquoi nous investissons dans notre gamme de hardware de nouvelle génération au travers des consoles, consoles portables, PC, du cloud et des accessoires. Je suis ravie d'annoncer que nous avons établi un partenariat stratégique pluriannuel avec AMD pour co-concevoir les [puces en] silicium de toute une gamme d'appareils, dont nos consoles Xbox de nouvelle génération, dans votre salon et entre vos mains. Avec AMD, nous repoussons les limites de la technologie en matière de [puces en] silicium [pour le] gaming afin de proposer la nouvelle génération d'innovations graphiques afin de déverrouiller un niveau plus profond de qualité visuelle et de gameplay immersif, ainsi que des expériences de joueur améliorées avec la puissance de l'IA, tout en maintenant la compatibilité avec votre bibliothèque de jeux Xbox existante. L'objectif est de vous créer une plateforme de jeu toujours à portée de main, pour que vous puissiez jouer aux jeux de votre choix sur tous vos appareils, où que vous soyez, et que votre expérience Xbox ne soit pas limitée à une seule boutique ni à un seul appareil. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe Windows afin de garantir que Windows reste la plateforme de jeu numéro un. La nouvelle génération de Xbox prend vie et ce n'est que le début. Nous avons hâte de vous montrer la suite.

La stratégie est donc évidemment de continuer à proposer du Play Anywhere aux joueurs, afin de rendre l'écosystème Xbox largement présent sur de nombreux appareils. Le pluriel étant utilisé, la next-gen devrait donc encore prendre la forme de plusieurs machines, en espérant qu'il n'y en ait cette fois pas une qui tire les développeurs vers le bas comme la Xbox Series S. Le plus rassurant vient de l'évocation de la rétrocompatibilité sur laquelle la marque est irréprochable. Vouloir continuer à imposer l'usage de l'IA nous fait en revanche lever les yeux au ciel...

Nous pouvons également entrevoir la possibilité d'un accès à Steam, GOG et/ou l'Epic Games Store, surtout que l'évocation de Windows laisse entendre que la ligne entre console et ordinateur va encore plus s'amoindrir. Cela concorderait avec les rumeurs du début d'année. Forcément, ce point suscite un vif intérêt, puisque les productions first-party de PlayStation finissent désormais par arriver sur PC. Y a-t-il un monde dans lequel nous pourrons bientôt jouer à ces titres sur une console Xbox ? Si les tarifs sont abordables, cela pourrait être une alternative séduisante pour les joueurs ne souhaitant pas monter et entretenir leur propre configuration.

Actuellement, la Xbox Series X avec lecteur de disques est vendue 549,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Xbox Game Pass : les autres ajouts de juin 2025 dévoilés avec de la stratégie à Azeroth et du football made in France