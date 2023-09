RUMEUR sur Xbox : la next-gen de Microsoft sera hybride et nous savons déjà quand

Source: Microsoft via The Verge

Source: Microsoft via The Verge

Le feuilleton du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft a pris une tournure peu enviable pour ce dernier en ce début de semaine, car des documents non censurés mis à disposition de la Federal Trade Commission (FTC) ont fini par fuiter en ligne. Entre le leak des potentiels prochains jeux de Bethesda et celui un peu plus concret des révisions mid-gen des consoles Xbox Series X|S avec une nouvelle manette, les plans du constructeur sont désormais connus de tous et donc de la concurrence. Mais il y a donc pire, car d'autres documents évoquent la vision de la firme pour la 10e génération de consoles. Évidemment, tout peut encore changer, mais cela nous donne une bonne idée de ce que nous réservera peut-être l'avenir.

C'est à nouveau The Verge qui relaie ces documents en fuite, cette fois sans le fichier source qui daterait de mai 2022, il faut donc plus que jamais prendre cela avec des pincettes. La next-gen Xbox serait donc prévue pour l'année 2028 et aurait comme principale innovation des jeux hybrides utilisant le cloud. Microsoft souhaiterait donc créer une plateforme combinant la puissance d'un appareil côté joueur qui pourrait coûter moins de 99 $, avec la possibilité qu'il s'agisse d'un appareil portable, et ses serveurs xCloud pour proposer de nouvelles expériences optimisées en temps réel.

Les innovations visées et une tentative d'architecture auraient déjà été décidées. Une roadmap des différentes étapes nécessaires pour parvenir à cet objectif, ainsi que les différents recherches, concepts et projets qui y seraient liés figurent aussi sur les slides ci-dessous.

Architecture (Q1 CY23) CPU : ARM64 vs x64 (Zen 6).

CPU : équilibre entre de petits et gros cœurs.

GPU : design en collaboration avec AMD ou utilisant le futur Navi 5 d'AMD.

NPU (Neural Processing Unit) : équilibre entre un désir de flexibilité, avec une puce programmable via machine learning par opposition à une puce haute performance supportant des charges de travail élevées.

Post-compatibilité. Innovations graphiques Ray tracing next-gen DirectX.

Illumination globale dynamique.

Optimisations de rendu par micropolygones.

Super résolution utilisant le machine learning.

Modèle extensible pour de l'itération et de l'innovation plus rapide.

Il est intéressant de noter que le CEO Satya Nadella souhaiterait une unique vision pour la société, ce qui pourrait éventuellement modifier ces plans s'ils ne conviennent plus à la direction prise. Quoi qu'il en soit, cela devrait se jouer entre un avenir entièrement tourné vers le cloud ou l'hybridation comme ce qui a été présenté, enterrant de facto le jeu physique et le semblant de possession qu'il reste aux acheteurs...

Nous construisons 4 types d'ordinateurs : (1) tout dans le cloud, (2) une Xbox hybride, (3) Windows hybride et (4) HoloLens hybride. Nous devons rassembler le talent des systèmes de l'entreprise pour nous aligner sur une vision unifiée. Nous ne pouvons pas passer d’une grande idée à une grande idée. Nous avons besoin d'une seule grande idée autour de laquelle rallier l’entreprise.

Par ailleurs, le document mentionnant les prochaines Xbox Series X|S mid-gen propose d'autres pistes avec la manette comme seul dispositif nécessaire pour jouer sur tous les appareils, réduisant ainsi le coût d'entrée dans l'écosystème Xbox. Pour illustrer l'avenir de la marque, divers produits sont par ailleurs présentés. Si tout ce qui n'est pas fabriqué par Microsoft arbore de simples icônes, des mock-ups sont inclus pour le reste. Parmi eux, nous retrouvons un combo clavier/souris qui serait donc fabriqué spécifiquement par l'entreprise, une console portable, des manettes pour mobiles à la manière des Joy-Con de la Switch et un contrôleur à une main sont présents.

Toutefois, ces derniers n'avaient visiblement ni les fonds ni les ressources nécessaires alloués à l'époque. De plus parmi les projets qui auraient été financés, nous retrouvons la Keystone, un projet qui a été abandonné, en plus des investigations sur la 10e génération de consoles. Vous l'aurez compris, même avoir les fonds nécessaires ne garantit pas que tout ce qui a été évoqué finisse par voir le jour. Vous noterez enfin qu'une possible nouvelle manette Elite (Actium) aurait été envisagée.

En attendant de découvrir officiellement ce que nous réservent les années à venir, les consoles Xbox Series X|S sont disponibles sur Amazon à partir de 270 €.