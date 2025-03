RUMEUR Xbox : l'avenir des consoles de Microsoft se dévoile, la next gen pour bientôt ?

Mine de rien, le temps passe et la neuvième génération de consoles de salon a déjà cinq ans. Il ne fait aucun doute que Sony et Microsoft travaillent en interne sur leurs prochaines machines, le constructeur américain l'avait déjà confirmé en affirmant se concentrer sur « la réalisation du plus grand bon technologique jamais réalisé en une génération ». Une console de dixième génération qui fait parler d'elle cette semaine.

Selon les informations de Jez Corden chez Windows Central, la prochaine console de salon de Microsoft aurait été reçu le feu vert du PDG Satya Nadella et serait désormais en pleine production. Le journaliste évoque « une successeur premium à la puissante Xbox Series X », qui sortirait en 2027, soit sept ans après le lancement de la génération actuelle.

Cependant, Microsoft aurait une autre console prévue bien avant. D'après les sources du journaliste, le constructeur lancerait une Xbox portable dès 2025. Les rumeurs entourant un PC-console portable chez Microsoft vont déjà bon train, Jason Ronald, vice-président des appareils et de l'écosystème Xbox, avait presque officialisé sa conception en début d'année en évoquant la nécessité de créer un écosystème combinant le meilleur de Xbox et de Windows. La console portable de Microsoft serait bien dans la lignée des Steam Deck, ROG Ally et MSI Claw, avec un nom de code Keenan. La machine tournerait sous une version modifiée de Windows 11, en mettant en avant le Microsoft Store et le PC Game Pass, mais il serait bien sûr possible d'installer d'autres launchers, comme Steam. Côté design, la console ressemblerait « indéniablement à une « "Xbox" », avec le bouton de guide traditionnel présente sur les manettes du constructeur depuis la Xbox 360.

Jez Corden explique enfin que les futures consoles de Microsoft se rapprocheraient toujours un peu plus de Windows, afin de faciliter les portages sur PC, tandis que la rétrocompatibilité avec les vieux jeux Xbox serait toujours présente. Le constructeur proposerait également de nouvelles manettes disposant « d'une connectivité directe au cloud » et qui permettrait de passer d'une plateforme à l'autre plus facilement.

Comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes, et même si elles sont vraies à l'heure actuelle, Microsoft peut très bien modifier ses plans. En attendant d'en apprendre avantage sur les futures consoles Xbox, vous pouvez retrouver la Series X à partir de 549,89 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.