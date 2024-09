Berserk s'invite dans un gros MMORPG, voici ce qu'il faut savoir

Même si Kentaro Miura nous a quittés en 2021, son manga Berserk va continuer de fasciner de nombreux lecteurs pendant encore longtemps. Ce mois-ci, les joueurs de Black Desert vont pouvoir profiter d'une collaboration avec Berserk pour obtenir du contenu inédit dans le MMORPG.

Pearl Abyss vient de lancer des quêtes à durée limitée mettant en scène des personnages issus de l'anime Berserk, il est ainsi possible de croiser le Chevalier Squelette et Nosferatu Zodd pour obtenir des récompenses et un titre spécial. Les joueurs peuvent ainsi retrouver l'Armure de Guts pour les personnages masculins et l'Armure de Griffith pour les personnages féminins, ainsi que la Garde-robe de Schierke pour la classe Shai. Le Billet de changement d'apparence de fée (Puck) et le Jukebox Behelit sont également disponibles, vous pouvez admirer des images de cette collaboration sur la seconde page.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel de Black Desert. L'évènement avec Berserk est disponible jusqu'au 19 septembre prochain. Black Desert: Prestige Edition est vendu 18,94 € sur Amazon.