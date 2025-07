TEST Wanderer The Fragments Of Fate : la version Quest enfin à niveau ?

Page 4 : Bande-son et conclusion de Wanderer The Fragments of Fate

Un voyage dans le temps...





Janvier 2022, les développeurs néozélandais de chez M-Theory et Oddboy sortaient Wanderer sur PSVR 1 et en PCVR. Le jeu, subtil mélange d'exploration et de réflexion, était vite devenu une référence du genre grâce à ses graphismes léchés, son récit complexe et ses énigmes poussées. L'année dernière, le studio, entre temps renommé Migthy Eyes, annonçait la sortie prochaine de « The Fragments Of Fate », remake de l’original, qui fut finalement reporté à avril de cette année. Comme nous l'a expliqué Samantha Ramlu, co-fondatrice et producteur exécutif du studio, cette version est celle dont ils avaient toujours rêvé. Limités à l’époque par les technologies à disposition, ils ont finalement pu faire ce qu’ils désiraient vraiment en matière de plateforme, de combats et d’avatars complets. De plus leur souhait de proposer le titre sur les derniers matériels à disposition est enfin exaucé. Par contre, porter un jeu sur de l’autonome nécessite pas mal de concessions, alors était-il judicieux de toucher à une production encensée par la critique ? A sa sortie le titre souffrait d’énormément de défauts mais qu’en est-il quatre mises à jour plus tard ? Voici notre avis.

Comme un air de Tomb Raider...



Le scénario que nous connaissions reste inchangé. L'histoire se déroule dans une réalité uchronique où les Russes ont posé les pieds en premier sur la lune et où les catastrophes naturelles ont ravagé la surface du globe. Nous y incarnons toujours Asher Neumann, un jeune homme plein de ressource à la recherche de son grand-père disparu. Ce dernier nous a légué une machine à explorer le temps de son invention et grâce à laquelle nous allons devoir rectifier bon nombre d'anomalies temporelles afin de restaurer progressivement une chronologie normale. Pour ce faire, nous devrons explorer différents lieux et différentes époques à la recherche d'artefacts temporels nous permettant d’ouvrir de nouvelles brèches spatio-temporelles.

Et comme cela se passait dans la série Code Quantum, nous prenons possession du corps de certains protagonistes contemporains à des événements marquants de notre Histoire afin de rétablir l’ordre naturel des choses. Nous aurons, entre autres, la possibilité de visiter un temple maya à l'époque des conquistadors, de participer à un célèbre festival hippie des années 60 ou encore d’assister au premier alunissage sur notre satellite. Si, pour l’aider dans ses tâches, Sam Beckett pouvait compter sur son acolyte Al, de notre côté nous serons assistés par Samuel, une intelligence artificielle logée dans notre montre, qui nous sera bien utile.