Unseen Diplomacy 2 : l’espionnage en room-scale revient en 2025

Unseen Diplomacy 2: Spy Harder s’apprête à faire son retour sur PC VR et Meta Quest 3, avec un accent toujours aussi marqué sur les mouvements physiques en réalité virtuelle. Développé par le studio britannique Triangular Pixels, ce second opus entend pousser encore plus loin le concept du jeu d’infiltration grandeur nature, initié avec le premier épisode en 2016 et c'est ce point qui vient d'être mis en avant vie un nouveau trailer.

Pensé comme une véritable campagne solo, ce nouveau volet vous place dans la peau d’un espion chargé d’infiltrer des installations ennemies, de pirater des systèmes, de déjouer des pièges ou encore d’échapper à la surveillance. Exit la simple démonstration technique : cette suite introduit une structure narrative, des choix tactiques à faire entre chaque mission, ainsi qu’une progression dans les outils à votre disposition.

Le jeu se déroule dans un univers rétro-futuriste inspiré des années 1990, avec une direction artistique très marquée, proche des comics d’espionnage. En jeu, il ne s’agit pas seulement d’appuyer sur des boutons ou de se cacher derrière des caisses : les développeurs misent sur le room-scale pur, obligeant les joueurs à se baisser, ramper, esquiver ou encore manipuler des objets physiques, le tout en se déplaçant réellement dans l’espace.

Unseen Diplomacy 2 repose sur un système de redirection de mouvements, capable d’adapter la configuration des niveaux à votre pièce. Cela permet d’éviter les déplacements artificiels en simulant des espaces plus grands que ce qu'autorise votre surface réelle. Le jeu est compatible avec les casques PC VR via SteamVR, mais il proposera également une version optimisée pour le Meta Quest 3 et le Quest 3S, avec un mode réalité mixte exclusif qui permettra d’intégrer certains éléments du jeu directement dans votre environnement réel.

Pour les joueurs qui ne peuvent pas (ou ne souhaitent pas) ramper ou se déplacer physiquement, des options d’accessibilité sont prévues, avec des ajustements automatiques de certains passages, voire la possibilité de jouer assis.

Gadgets, immersion et stratégie

Les développeurs promettent l’introduction de nombreux gadgets typiques du genre espionnage : mini-outils de piratage, fléchettes tranquillisantes, montres multifonctions, déguisements… Chaque mission pourra être abordée de manière légèrement différente selon votre style de jeu. Un système de gestion de campagne viendra enrichir l’expérience entre deux niveaux, avec des décisions à prendre quant aux agents à déployer, aux ressources à mobiliser et aux approches à privilégier. En parallèle, l’équipe insiste sur l’importance de l’adaptation des niveaux, générés de manière procédurale pour s’ajuster à la taille de votre pièce, mais toujours conçus pour offrir un bon rythme et une jouabilité cohérente.

Un projet relancé grâce à de nouveaux soutiens

Après un premier épisode salué mais limité en durée et en ambitions, Triangular Pixels avait lancé les bases de cette suite dès 2018. Faute de financements, le projet avait été mis en pause plusieurs années, avant de bénéficier d’un soutien du UK Games Fund et d’un partenariat avec Meta. Ce retour en force s’accompagne d’une volonté claire de proposer une expérience plus riche, mais toujours fidèle à la philosophie du room-scale VR.

Unseen Diplomacy 2 est prévu pour 2025, sans date de sortie précise pour l’instant. Il est déjà possible de l’ajouter à sa wishlist sur wishlist sur Steam, et d’autres informations devraient être partagées d’ici la fin de l’année.