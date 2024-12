Torn Banner Studios : c'est la crise chez le développeur des Chivalry et No More Room in Hell 2

La Team Chivalry s'est fait une réputation avec Age of Chivalry, un mod pour Half-Life 2, puis Steve Piggott a fondé Torn Banner Studios pour développer un jeu un peu plus officiel, Chivalry: Medieval Warfare. Après un détour raté avec Mirage: Arcane Warfare, Chivalry 2 a vu le jour, les ventes ont été bonnes et le studio travaille désormais sur No More Room in Hell 2, actuellement en Early Access. Malheureusement, le jeu coopératif contre des zombies ne semble pas rencontrer le succès escompté. Les évaluations sont « moyennes » et les joueurs sont moins de 500 en simultané, selon SteamDB.

Steve Piggott vient donc de publier un communiqué sur LinkedIn afin d'annoncer une restructuration de Torn Banner Studios, avec des licenciements. Le directeur rappelle que son studio est indépendant et autofinancé, ce qui est un vrai défi. Il remercie les développeurs qui sont renvoyés, leur permettant même de conserver leurs ordinateurs professionnels, pas sûr que cela soit suffisant pour leur remonter le moral.

Torn Banner Studios va continuer à développer des jeux et surtout à s'occuper de No More Room in Hell 2, espérant faire un jeu de zombies mémorable avec la version 1.0 attendue en 2025. Le studio précise enfin que Chivalry 2 n'est pas impacté par ces licenciements et, même si les mises à jour sont terminées, les serveurs vont rester en ligne.

C'est un énième coup dur pour l'industrie du jeu vidéo, aucun studio n'est épargné par la crise.