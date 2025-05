teamLFG : un nouveau membre des PlayStation Studios introduit, tout droit venu de chez Bungie

L'été dernier, Bungie subissait une deuxième lourde série de licenciements, accompagnée du départ de Luke Smith et Mark Noseworthy. Le controversé directeur du studio Pete Parsons, dont les voitures de collection ont beaucoup fait parler d'elles, avait alors pris la parole pour annoncer que l'accent serait mis sur le développement de Destiny et Marathon, tandis que 155 postes intégreraient progressivement Sony Interactive Entertainment avec notamment la création d'une nouvelle entité au sein des PlayStation Studios. Cette dernière a pour but de continuer la création d'un projet d'incubation baptisé « Gummy Bears », dont nous avions eu vent dès l'été 2023, un jeu dans un univers de science-fantasy inspiré des MOBA et « frog-type games », peu importe ce que peut bien signifier ce terme. Alors que le studio de Bellevue a enchaîné les annonces récemment entre Marathon et la nouvelle Saga du Destin de Destiny 2, c'est désormais au tour de SIE d'enfin dévoiler au public cette nouvelle entité, qui vient donc regonfler ses rangs après la fermeture de Neon Koi et Firewalk Studios. Notez que ce dernier était lui aussi basé à Bellevue, le monde est petit. Le fait d'en parler maintenant n'est sans doute pas anodin, la présentation des résultats financiers de Sony arrivant d'ici quelques jours. Faites donc place à la teamLFG !

C'est évidemment Hermen Hulst, CEO du Studio Business Group, qui a introduit ce studio au détour du PlayStation Blog, avant de laisser l'équipe se présenter, déclarant qu'il attend avec impatience le projet ambitieux qu'elle développe. Elle reste toutefois anonyme, sans que nous sachions qui en est à la tête, ce qui n'est sans doute pas plus mal pour le moment compte tenu de certains débordements pouvant avoir lieu sur les réseaux sociaux. De même, il faudra repasser pour en savoir plus sur ce jeu. Si jamais, des offres d'emplois sont disponibles sur le site officiel de teamLFG.

Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous rencontrer, et un véritable honneur pour nous de rejoindre PlayStation Studios. Notre studio est basé à Bellevue, dans l'État de Washington. Nos membres travaillent à la fois en présentiel et en distanciel aux États-Unis et au Canada. Notre équipe se compose non seulement de vétérans qui ont travaillé sur des titres tels que Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox et Rec Room, mais également de nouveaux-venus aux idées et compétences novatrices. Nous sommes passionnés par les jeux d'action exceptionnels, les expériences vidéoludiques ultra-réactives et les mondes virtuels générant une forte dynamique sociale.

Les lettres « LFG » de « teamLFG » signifient « Looking For Group » (Cherche groupe). Nous sommes poussés par notre volonté de créer des jeux dans lesquels les joueurs pourront tisser des liens, trouver une communauté et éprouver un véritable sentiment d'appartenance. Nous voulons que nos joueurs aient hâte de se connecter pour retrouver leurs partenaires de jeu déjà en ligne. Nous voulons qu'ils se reconnaissent entre eux, et qu'ils créent toute une mythologie et s'échangent des mèmes autour de leur communauté. Nous voulons que nos joueurs gardent en tête le souvenir de cette fameuse partie qui a complètement changé la donne. Au sein de l'équipe, nous ne vivons que pour ces moments chargés d'adrénaline.

Nous allons créer des mondes multijoueurs immersifs faisant la part belle à l'action, où les joueurs pourront apprendre, jouer et peaufiner leurs compétences des heures durant. Nous avons à cœur de créer nos jeux avec le soutien de notre communauté, notamment en invitant des joueurs à participer au processus de développement grâce à des tests de jeu en accès anticipé. Il est vital que nous réagissions rapidement aux retours des joueurs, pas seulement jusqu'à la sortie du jeu, mais également après, lorsque nous ferons évoluer le jeu et la communauté pour les années à venir.

Notre premier jeu est un jeu d'action en équipe qui puise son inspiration dans les jeux de combat, les jeux de plateforme, les MOBA, les simulateurs de vie et autres jeux mettant en scène des batraciens. Les joueurs évolueront dans un monde léger et débordant d'humour, mêlant mythes, science-fiction et fantasy. Il nous tarde de vous en révéler davantage.

À bientôt, et sachez que nous nous donnons à fond ! Merci d'avoir lu cet article.

– teamLFG