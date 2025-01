Sony Interactive Entertainment se trouve un nouveau président alors que de nombreux changements ont lieu au sein de la direction de Sony

L'ère de Jim Ryan dirigeant Sony Interactive Entertainment ne sera pas retenue qu'en bien avec l'orientation vers la création de jeux live service plus que discutable. Après avoir démissionné fin septembre 2023, c'est Hiroki Totoki qui avait alors assuré l'intérim. En mai dernier, nous apprenions que non pas un, mais deux nouveaux CEO avaient été nommés en tant que remplaçants, à savoir Hermen Hulst d'un côté à la tête du Studio Business Group et Hideaki Nishino de l'autre pour gérer le Platform Business Group, tous deux répondant du directeur financier de Sony Group Corporation. Nous avons pu voir la répartition des rôles s'opérer lors de leurs apparitions publiques, par exemple lors de l'annonce de Physint et de la PlayStation 30th Anniversary Collection. Eh bien, cette cohabitation sur un pied d'égalité n'aura pas duré bien longtemps, car Sony a annoncé ces dernières heures du changement à la tête de SIE. Bon, rien qui ne devrait trop faire bouger les lignes, mais nous pouvons tout de même y voir là un léger retour vers un leadership japonais.

En effet, le communiqué donne d'entrée le ton, Hideaki Nishino a été nommé président et CEO de Sony Interactive Entertainment. Sa prise de fonction en ces termes sera effective à compter du 1er avril 2025, soit au début de la prochaine année fiscale de la société. Le but tel que décrit est de maximiser la synergie actuellement mise en place. En effet, et contrairement à ce que nous avons déjà pu lire ailleurs, Hermen Hulst continuera d'occuper sa fonction de CEO du Studio Business Group, le seul changement étant qu'il devra désormais répondre de ses choix auprès de Hideaki Nishino, qui sera également toujours CEO du Platform Business Group. Comprenez par là que pour tout ce qui concerne les jeux, c'est-à-dire les contenus first-party tels qu'ils sont nommés, et leurs déclinaisons sur d'autres supports tels que les films via PlayStation Productions, ce sera toujours le Néerlandais en charge. De l'extérieur, nous ne devrions donc pas constater de changement notable. Pour rappel, depuis qu'il est en place, des décisions comme la fermeture de Firewalk Studios suite à l'échec de Concord et l'annulation récente en interne de deux GaaS ont été prises.

Je suis vraiment honoré de prendre la direction de Sony Interactive Entertainment. La technologie et la créativité sont deux de nos plus grandes forces alors que nous continuons à nous concentrer sur le développement d'expériences qui offrent du divertissement à tous . Nous continuerons à développer la communauté PlayStation de nouvelles façons , comme l'expansion des propriétés intellectuelles, tout en offrant le meilleur de l'innovation technologique. Je tiens à remercier Hermen pour son expertise et son leadership alors qu'il continue à exercer son rôle de CEO du Studio Business Group. Je suis profondément reconnaissant envers la communauté PlayStation et son soutien continu et je suis très enthousiaste quant à ce que l'avenir nous réserve.

Et ce n'est pas le seul changement au sein de l'organigramme de Sony, car d'autres annonces ont été effectuées. Au 1er avril, Hiroki Totoki va se retirer de sa fonction de chairman de SIE pour remplacer Kenichiro Yoshida à la tête de Sony Group Corporation, qui restera tout de même là en tant que figure représentative, une décision prise à l'unanimité lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue ce mercredi.

Ce fut un plaisir de travailler en étroite collaboration avec Hermen et Nishino, et d'acquérir une meilleure connaissance du monde en constante évolution et en constante évolution de Sony Interactive Entertainment. Alors que nous passons le relais à Nishino et à cette équipe de direction exceptionnelle, je suis convaincu que SIE atteindra de nouveaux sommets dans les jours à venir. Après 30 ans de divertissement exceptionnel dans le monde entier, cela marque un nouveau chapitre passionnant pour SIE, soulignant son engagement à favoriser la créativité et à établir des liens significatifs pour des millions de joueurs. Je suis ravi d'accueillir Lin comme ma successeure au poste de directrice financière de Sony Group Corporation. Lin a joué un rôle déterminant dans notre succès chez SIE, en dirigeant les fonctions Finance, Développement d'entreprise et Stratégie, et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec elle au sein de Sony Group Corporation.

Je suis extrêmement honoré et honoré d'avoir été chargé du rôle important de Président et CEO. En même temps, je suis impatient de travailler en tant que CEO avec nos quelque 110 000 employés pour faire évoluer et développer davantage Sony. Mes prédécesseurs au poste de PDG, Kazuo Hirai et Kenichiro Yoshida, ont grandement amélioré la valeur de Sony, et je ferai tout mon possible pour continuer à tirer parti de ce succès et transmettre un Sony encore meilleur à la prochaine génération. Lors de notre réunion sur la stratégie d'entreprise en mai de l'année dernière, nous avons annoncé notre Creative Entertainment Vision (« Vision du divertissement créatif », NDLR), qui décrit où nous voulons que Sony soit dans 10 ans, avec notre objectif comme principe directeur. Notre plus grand moteur pour y parvenir est la diversité de nos activités et de nos collaborateurs, qui fait partie de l'ADN de Sony, et nos passerelles qui transcendent les barrières organisationnelles et relient organiquement cette diversité pour créer une nouvelle valeur. En collaboration avec nos employés, créateurs, partenaires et notre nouvelle équipe de direction, je travaillerai à créer un avenir brillant rempli d'un sens illimité du Kando (émotion).

- Hiroki Totoki, Chairman, Sony Interactive Entertainment, President, COO et CFO, Sony Group Corporation

Pour garantir que ma succession contribue à la croissance future à long terme de Sony, j'ai discuté avec le Comité de nomination et le Conseil d'administration depuis un certain temps. Sur la base des contributions d'Hiroki Totoki à Sony, y compris ses réalisations depuis sa nomination au poste de Président et COO en avril 2023, je leur ai proposé qu'il me succède au poste de CEO en avril prochain. Je suis reconnaissant au Comité de nomination et au Conseil d'administration pour leur soutien à cette proposition. Totoki est un membre clé de l'équipe de direction depuis que je suis devenu Président et CEO en avril 2018. Il a dirigé les stratégies de croissance de Sony Group, telles que nos investissements dans les contenus liés aux propriétés intellectuelles et les semi-conducteurs, et est un leader capable de façonner notre vision et notre stratégie de croissance future. À l'avenir, je soutiendrai Totoki dans la direction de sa nouvelle équipe de direction.

- Kenichiro Yoshida