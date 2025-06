Climate Station : Sony Interactive Entertainment offre une application pour éduquer le public aux effets du changement climatique

En septembre 2019, le CEO de Sony Interactive Entertainment de l'époque Jim Ryan annonçait un partenariat avec l'alliance Playing for the Planet dans le cadre du Programme des Nations unies pour l'environnement, s'engageant notamment à ce que la future PS5 soit alors plus écoénergétique. Il faisait alors une remarque sans doute passée assez inaperçue, voire oubliée par beaucoup, à savoir l'étude des « applications potentielles du PSVR pouvant sensibiliser aux problèmes et aux experts du climat ». Ce n'était pas du vent en l'air, comme nous le découvrons à présent avec l'annonce de Climate Station, une application (difficile de parler de jeu à ce niveau) ayant pour but de montrer concrètement et de manière interactive les effets du changement climatique à travers le temps en se basant sur des données scientifiques. Sachant que SIE consacrait encore une slide aux critères ESG lors de sa récente présentation, nul doute que ce projet va faire de lui un bon élève si ce n'était pas déjà le cas. De plus, c'est entièrement gratuit, ne pesant que 8,684 Go et accessible sur PS5 avec ou sans PSVR 2. D'une certaine manière, nous pouvons voir cela comme un successeur spirituel à Life with PlayStation paru en 2008 sur PS3.

Voici ce que nous pouvons lire sur le PlayStation Blog quant à cette expérience :

Et si comprendre les changements climatiques n'était pas un cours scolaire, mais un voyage que vous entreprenez vous-même ? Nous avons le plaisir de vous présenter Climate Station, une nouvelle expérience qui transforme des décennies de recherches scientifiques sur le climat en une histoire interactive. Développé par Sony Interactive Entertainment dans le cadre de l'initiative Playing for the Planet des Nations-Unies, Climate Station transforme des données complexes en une expérience interactive immersive. Que vous soyez un explorateur curieux, un passionné des données ou quelqu'un qui cherche une expérience totalement unique, cette application gratuite disponible aujourd'hui sur PS5 et PSVR 2 vous permettra de comprendre les forces qui gouvernent notre monde. S'appuyant sur les innovations technologiques des jeux à gros budget, Climate Station propose une expérience visuellement riche et parfaitement fluide. Sur PS5, vous naviguez sur un globe totalement interactif, vous zoomez sur des évènements climatiques et sur toute une variété de données grâce à la manette DualSense. Sur PSVR 2, l'expérience est encore plus immersive ! Manipulez la Terre elle-même avec vos manettes PSVR 2 Sense. Vous interagissez avec des données scientifiques véritables, vous explorez des scénarios climatiques et vous découvrez quelles histoires se cachent derrière les chiffres. Climate Station commence par une visite guidée. Au fur et à mesure que vous terminez chaque section, de nouvelles fonctions apparaissent, offrant de nouvelles manières de jouer, d'explorer et de découvrir les histoires cachées dans chacun des quatre modes. Année climatique Observez l'extraordinaire beauté de la Terre en mouvement. L'année climatique est une merveilleuse vision accélérée des nuages et des tempêtes au fil des saisons. C'est comme contempler la planète depuis l'espace. Au fur et à mesure que l'année passe, des incendies, des tempêtes tropicales, des inondations et des sécheresses émergent un peu partout sur le globe, accompagnés de données sur l'impact humain et sur les coûts. Mais au-delà des évènements individuels, une image plus complexe apparaît : comportement des nuages, trajectoires des tempêtes, gaz à effet de serre et évolution des glaces maritimes convergent pour montrer que la Terre est un système interconnecté fragile. Observations Explorez plus d'un siècle de changements climatiques sur la base des données scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Un globe interactif révèle les changements de température de 1901 à aujourd'hui. Des épingles 3D lumineuses indiquent les évolutions : rouges pour le réchauffement, bleues pour le refroidissement. Cliquez sur n'importe quelle épingle pour déverrouiller des archives allant des chiffres mensuels aux tendances de long terme. Cela concerne aussi votre propre région. Vous accédez également à des indicateurs généraux essentiels : dioxyde de carbone (CO₂), température océanique, niveau de la mer, etc. Cela vous permet d'appréhender directement, par des preuves, l'urgence climatique. Projections Dans Projections, explorez cinq avenirs possibles en fonction des décisions qui seront prises sur les émissions mondiales. Ces scénarios vont d'une rapide réduction des émissions de CO₂ à leur croissance sans frein. En utilisant les modèles favorisés par le GIEC, nous vous montrons comment les températures et leur impact divergent de plus en plus radicalement jusqu'en 2100. Suivez l'escalade des risques (climats extrêmes, sécheresses, inondations, destruction de la biodiversité, points de non-retour, etc.) Dans chaque scénario, suivez des signaux vitaux tels que le niveau de la mer, la température océanique et la masse glaciaire. Explorez divers globes montrant comment les différents niveaux de réchauffement jouent sur les écosystèmes, les habitats, les espèces, les systèmes critiques, etc. Ainsi, il apparaît clairement que les choix que nous faisons aujourd'hui définissent notre avenir. La bibliothèque Isolez-vous des bruits du monde avec 90 minutes de contenu d'experts accessible à tous. La bibliothèque démystifie la science climatique, des mécaniques des climats extrêmes aux modèles que les savants utilisent pour comprendre le futur. Ces vidéos vulgarisent des idées complexes en aperçus clairs et accrocheurs, afin que le sujet soit plus facile à comprendre que jamais auparavant. Climate Station est une invitation à comprendre les complexités du changement climatique pour en prendre mieux conscience. Nous espérons que vous prendrez plaisir à cette expérience et à découvrir l'histoire de votre climat.

