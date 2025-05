PlayStation Stars : Sony Interactive Entertainment va mettre fin à ce programme passé inaperçu

En dehors de rares occasions comme en fin d'année avec le PlayStation Wrap-Up, il est un programme lancé par Sony Interactive Entertainment qui ne fait presque jamais parler de lui et dont les joueurs n'utilisant pas la PS App n'ont peut-être même pas entendu parler, à savoir PlayStation Stars. Lancée en fin d'année 2022, cette initiative visait à récompenser la fidélité avec diverses récompenses pas spécialement intéressantes et qui de base faisait pas mal penser à un système de NFT... ainsi que la possibilité d'acquérir certains jeux et quelques euros de crédit PSN en échange de nombreux points. Il s'agit à priori d'un bel échec puisque nous apprenons que sa fermeture est programmée, bien qu'elle ne surviendra pas avant la fin d'année 2026. Compte tenu de la formulation utilisée, le programme pourrait faire son retour sous un nouveau jour par la suite.

Voici la déclaration postée sur le PlayStation Blog et qui se suffit à elle-même :

Chez Sony Interactive, nous cherchons constamment de nouvelles manières passionnantes de réunir notre communauté de joueurs afin qu’ils éprouvent toute la joie inhérente à la découverte de jeux et créent ensemble des souvenirs impérissables. C’est dans cette optique qu’il y a trois ans, nous avons créé PlayStation Stars, un programme de fidélisation pour célébrer nos joueurs. Ce programme original proposait de jouer à des jeux pour obtenir des récompenses, notamment des articles de collection uniques rendant hommage à des jeux incroyables et à tout l’héritage PlayStation. Il a également permis de renforcer les liens entre les fans du monde entier. En tant qu’entreprise, nous n’avons de cesse d’évoluer en suivant les joueurs et les tendances du marché. C’est pourquoi, depuis le lancement du programme, nous avons énormément appris en analysant les types d’activités auxquels nos joueurs sont le plus réceptifs. Cette analyse nous a poussés à recentrer nos efforts et à prendre la décision de mettre fin à PlayStation Stars dans son format actuel. Nous allons continuer d’analyser nos principales observations issues de ce programme et de chercher des manières d’en tirer des leçons. Voici les éléments principaux à prendre en compte concernant les modifications à venir : À compter d’aujourd’hui, cette version du programme PlayStation Stars n’accepte plus de nouveaux membres ;

; Si les membres choisissent de supprimer leur compte PlayStation Stars à partir d’aujourd’hui, ils ne pourront pas rejoindre à nouveau cette version du programme et perdront tous les points précédemment obtenus.

Les membres actuels de PlayStation Stars peuvent toujours remporter des articles de collection et des points , mais également passer au niveau de statut supérieur jusqu’au 23 juillet 2025 à 7h59 PDT | 15h59 BST | 16h59 CEST | 23h59 JST. Passé cette date, plus aucune Campagne PlayStation Stars ne sera disponible, et il ne sera plus possible d’obtenir des récompenses supplémentaires ni de bénéficier des avantages inhérents aux différents statuts.

, mais également passer au niveau de statut supérieur jusqu’au 23 juillet 2025 à 7h59 PDT | 15h59 BST | 16h59 CEST | 23h59 JST. Passé cette date, plus aucune Campagne PlayStation Stars ne sera disponible, et il ne sera plus possible d’obtenir des récompenses supplémentaires ni de bénéficier des avantages inhérents aux différents statuts. Cette version du programme PlayStation Stars prendra fin le 2 novembre 2026, et les membres actuels de PlayStation Stars pourront continuer d’utiliser leurs points jusqu’à leur expiration. Nous souhaitions également vous informer que les membres de PlayStation Stars auront toujours accès à leurs articles de collection numériques, même une fois ces modifications effectuées. Nous voulions remercier tous nos joueurs pour le soutien qu’ils ont manifesté à PlayStation Stars depuis son lancement en 2022. Alors que nous explorons de nouvelles manières de faire évoluer nos programmes de fidélisation, nous continuerons de célébrer tous nos joueurs à travers les activités communautaires que nous avons prévu de mettre en place. Les programmes que nous avons créés nous ont été inspirés par vous, et il nous tarde de vous présenter de nouvelles expériences passionnantes pour de nombreuses générations.

Vous pouvez vous procurer la PS5 Slim avec lecteur de disques au prix de 549,00 € chez Cdiscount.

Lire aussi : PS5 : un point sur les ventes de jeux et consoles au 31 mars 2025, une hausse des prix envisagée ?