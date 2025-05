PS5 : un point sur les ventes de jeux et consoles au 31 mars 2025, une hausse des prix envisagée ?

Après avoir fait le point sur la Switch et la Switch 2 du côté de Nintendo, ainsi que Capcom dont la santé économique est irréprochable, il est temps de nous pencher sur Sony et par conséquent la branche PlayStation. Ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de son année fiscale 2024 ont donc été présentés, du 1er janvier au 31 mars 2025. Pour ne pas changer, nous allons nous intéresser aux gros chiffres communiqués concernant le segment G&NS. Sur cette période, seulement 2,8 millions de PS5 ont été vendues, contre 4,5 millions l'an précédent. Pourtant, ce n'est qu'ensuite qu'il a été décidé d'augmenter ses tarifs dans certains territoires. Sur les douze mois écoulés, cela représente 18,5 millions de machines, un chiffre là encore en baisse. Au total, ce sont désormais plus de 77,8 millions de PlayStation 5 qui ont trouvé preneur.

Côté software, 76,1 millions de jeux se sont vendus durant cette période, incluant encore et toujours les productions PS5 et PS4 sans distinction. C'est forcément moins bien que durant les fêtes (95,9 millions), mais en hausse par rapport à l'an dernier (72,6 millions). Les productions first-party se faisant rares, ce ne sont pas à elles que nous devons ce chiffre, puisqu'elles ne comptent que pour 5,9 millions. Hélas, pas d'actualisation en ce qui concerne les résultats des divers jeux déjà sortis, contrairement à ce que peut proposer Nintendo.

Le ratio des ventes en numérique est lui monté à 80 % sur le trimestre, en progressant sur l'ensemble de l'exercice en grimpant à 76 % (70 % auparavant). Quant au nombre d'utilisateurs du PlayStation Network mensuellement actifs, il a un peu diminué en retombant à 124 millions, ce qui reste excellent.

Mais le plus intéressant est venu lors du webcast, que vous pouvez revoir dans son intégralité. Le nouveau CEO de Sony Hiroki Totoki a déclaré que l'activité de PlayStation se porte extrêmement bien et s'attend à ce que la croissance soit stable, notamment en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs mensuel avec l'arrivée de nouveaux joueurs possédant la console, avec davantage de bénéfices provenant du PlayStation Plus. Cela devrait aussi passer par le PlayStation Store avec une optimisation et personnalisation des prix.

Vous noterez qu'étaient alors montrés comme exemples de jeux l'incontournable Helldivers 2, toujours là en exemple comme Destiny 2 avec son Année de la Prophétie, Ghost of Yōtei et Marathon. Du trois contre un pour les titres live service, de quoi faire grincer quelques dents. Pour rappel, bien qu'une exclusivité temporaire, Death Stranding 2: On the Beach n'est pas une production first-party, donc il n'y avait pas non plus trop le choix. La nouvelle CFO Lin Tao a tout de même cité le jeu de Kojima Productions par la suite pour parler des sorties à venir, évoquant Marathon comme ayant une certaine marge de risque puisqu'il s'agit d'un genre nouveau pour Sony, celui des extraction shooters. Les attentes sont donc raisonnables quant à ses résultats. Pour une fois qu'un éditeur est réaliste, c'est à relever. Et, oui, elle a aussi parlé de Grand Theft Auto VI qui a été reporté et ne sortira donc pas lors de cette année fiscale.

Sony souhaite également se concentrer sur le PlayStation Portal, décrit comme un périphérique puissant et rentable, rappelant que le streaming en bêta a été introduit dessus. Bon, cela date de fin 2024, mais reste vrai.

Évidemment, les frais douaniers de Donald Trump ont fait parler d'eux. Hiroki Totoki a évoqué la possibilité de produire localement le hardware en parlant de la PS5, une solution jugée inefficace. Pour autant, il n'exclut pas d'en fabriquer directement sur le sol des États-Unis, une question qui devra être étudiée si la solution devient critique. Lin Tao a laissé sous-entendre que ces coûts pourraient être répercutés sur les consommateurs afin d'atténuer l'impact, sans toutefois mentionner la console en particulier. Pour le moment, les joueurs peuvent donc souffler.

Elle a également indiqué que la PS4 est toujours utilisée activement par les joueurs par rapport aux précédentes transitions entre les générations. Le parc installé de PS5 continue de grandir avec en plus de tout nouveaux utilisateurs, la rendant confiante que le MAU (le nombre d'utilisateurs actifs chaque mois) va continuer de grandir, une métrique désormais centrale pour la firme japonaise. Enfin, à la question qui a suivi, elle a aussi dévoilé que Sony s'attend à expédier pas moins de 15 millions de PlayStation 5 entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, sans qu'il s'agisse d'une volonté forte avec une certaine flexibilité.

