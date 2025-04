Marathon : date de sortie, gameplay mortel sur Tau Ceti IV et Alpha fermée très sélective pour l'extraction shooter de Bungie

Source: Bungie, PlayStation Blog et Skill Up

Après une attente de presque deux ans, Bungie a enfin dévoilé concrètement ce que sera Marathon, le reboot de son ancienne licence sous la forme d'un extraction shooter, au cours d'un livestream d'environ une heure en direct de ses locaux. Il a été précédé par un énorme ARG ayant fait grimper la hype de la communauté, avec en conclusion le contrôle par le chat sur Twitch d'un véhicule téléguidé dans le studio au cours des deux heures avant la présentation. Vous pouvez revoir le tout via notre précédent article, si vous souhaitez avoir tous les détails évoqués par Joe Ziegler (directeur du jeu), Joseph Cross (directeur artistique), Lars Bakken (senior design lead), Andrew Witts (directeur du gameplay) et Andy Salisbury (senior social media manager). Pour bien se mettre en jambes, une toute première bande-annonce de gameplay a donc d'abord été diffusée, avec des éléments capturés depuis le jeu en version alpha.

Date de sortie, Alpha fermée et prix





Outre sa direction artistique impeccable, l'accent est bien mis sur la mort qui sera récurrente et le gunplay, marque de fabrique du studio. Par ailleurs, les joueurs de Destiny ne manqueront pas de voir de nombreuses similitudes dans certains mouvements et armes. La vidéo sert également à introduire plusieurs Coureurs qui seront jouables au lancement, au nombre de six. Elle s'est conclue par une belle surprise à laquelle nous ne nous attendions pas dans l'immédiat, à savoir une date de sortie. Marathon sera donc disponible le mardi 23 septembre 2025 sur PS5 (PlayStation Store), Xbox Series X|S (Microsoft Store) et PC (Steam). Le cross-play et la sauvegarde multiplateforme sont d'ores et déjà confirmés, ce qui ne surprendra pas les habitués, et il n'y aura pas besoin d'un compte PSN sur la plateforme de Valve. Bungie a beau avoir été racheté par Sony, il conserve encore une certaine indépendance. Oui, c'est exactement le même jour que Borderlands 4, qui n'est certes pas de l'exact même genre (looter vs extraction shooter), mais sera un FPS bien plus accessible et avec une campagne, qui attirera donc bien plus les aficionados de Destiny et donc du studio. Même en souhaitant agrandir sa base de joueurs, le pari est assez osé.

Une Alpha fermée va toutefois permettre à certains chanceux de s'y essayer pendant une dizaine de jours, du mercredi 23 avril au dimanche 4 mai. À moins que vous nous lisiez depuis l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), n'espérez toutefois pas y prendre part, puisqu'elle est réservée aux résidents locaux âgés de 18 ans ou plus. Le but pour Bungie est d'évaluer les capacités techniques et obtenir des retours avant d'autres tests plus poussés. Sauf surprise, une alpha ouverte ou bêta globale cet été paraît donc envisageable, voire inévitable pour séduire. De plus, cette Alpha sera sous NDA (accord de non-divulgation) et obtenir un code en passant par le Discord officiel ne garantit pas un accès, mais augmente les chances d'y participer.

Un détail non évoqué lors de la présentation, mais qui a dans la foulée fait parler de lui vient tout de même mettre du plomb dans l'aile de cette belle révélation, à savoir le tarif auquel sera proposé Marathon. Eh oui, l'extraction shooter ne sera donc pas free-to-play, mais adoptera un format premium. Cela n'a clairement pas réussi à Concord l'an dernier, qui était tout de même pénalisé par bien d'autres éléments, mais Helldivers 2 a été un beau succès pour Arrowhead Game Studios et Sony Interactive Entertainment, bien plus que prévu. Dans les deux cas, ils étaient proposés au lancement à 39,99 €. Le compte officiel a bien précisé qu'il ne sera pas vendu plein pot et que les détails seront communiqués cet été. Pourquoi attendre ? Il aurait été bien plus judicieux d'en parler dès maintenant pour ensuite tenter de convaincre les joueurs de passer à la caisse.

Sachant qu'un système de saisons est prévu, d'autres formes de monétisation in-game seront à n'en pas douter de la partie. Compte tenu de l'état d'Everversum dans Destiny 2, si elle est aussi agressive dès le départ, cela risque d'en rebuter plus d'un. Bungie souhaitant bâtir le jeu autour de la communauté, une telle barrière à l'entrée apparaît comme étant quelque peu paradoxale. La situation du studio n'y est sans doute pas étrangère. En revanche, il est bon de préciser que les autres gros représentants du genre sont payants, à commencer par Escape from Tarkov (dont l'accessibilité rien que pour aller l'acheter n'aide pas) et Hunt: Showdown.

Contenu, gameplay et narration





Une deuxième vidéo bien plus longue a par la suite servi à présenter plus en détail le gameplay. Dans les deux cas, une voix off sert de narrateur et les amateurs de lore se demandent forcément s'il s'agit de Durandal ou d'une autre IA. Ce qui est sûr, c'est que l'acteur choisi pour l'interpréter n'est autre que Ben Starr, décidément partout depuis son rôle de Clive dans Final Fantasy XVI.

Pour commencer, si ce n'était pas déjà assez clair, nous avons affaire à du PvPvE et les parties opposeront plusieurs équipes composées de trois joueurs (pas de tir allié) pour un maximum de 18. Lors de l'Alpha fermée, seuls quatre des six Coureurs seront accessibles, à savoir Locus, Blackbird, Glitch et Void. Nous avons d'ailleurs eu droit à une rapide discussion autour du style visuel, avec un clin d'œil à une illustration bien connue de Craig Mullins pour Marathon 2: Durandal, mais en bien moins gore, mettant en scène ce qui est devenu Blackbird.

Il faudra donc bien choisir qui jouer et notre loadout avant d'explorer les environnements de Tau Ceti IV, qui disposeront d'un système météorologique poussé, d'évènements dynamiques et tout un tas de menaces dont les forces de l'UESC, qui ne seront pas là pour faire de la figuration. Du ping contextuel sera inclus afin de marquer les objectifs et ennemis pour nos camarades, qui pourront nous ramener à la vie. D'ailleurs, il est un peu dommage qu'un effet de dénumérisation soit utilisé lors de la mort plutôt que de laisser le corps avec le sang bleu s'en écoulant, comme nous avions pu le voir précédemment. Est-ce un changement effectuer pour faire baisser la classification auprès des organismes comme l'ESRB et PEGI ? Chaque partie disposera d'une limite de temps pour réussir nos objectifs (25 minutes), qu'il s'agisse de remplir des contrats faisant office de missions pour les différentes factions (CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA, Arachne et Sekiguchi Genetics) disposant chacune d'un rang à augmenter, ou de trouver de quoi rendre nos Coureurs plus forts.

Ces derniers pourront être améliorés à l'aide d'implants et divers équipements dont un bouclier, des accessoires d'armes et mods de diverses raretés, les dorés étant l'équivalent des Exotiques de Destiny. Certains seront même spécifiques à un Coureur comme l'exemple pris par le concepteur en chef senior Kevin Yanes sur le PlayStation Blog, qui a également été utilisé lors du live.

Par exemple, Glitch est une Coureuse très agile et rapide, toujours en mouvement. Vous pourrez renforcer ces caractéristiques en accumulant les implants et les améliorations qui réduisent la surchauffe et vous permettent de courir, sauter et glisser plus longtemps avant de devoir vous arrêter pour récupérer. Les objets rares peuvent également vous permettre de repousser vos limites, comme les Noyaux de prestige. Glitch en possède un qui transforme son double saut en triple saut, ce qui la rend encore plus mobile dans les airs.

Fait très intéressant, la structure sous forme de match n'a été envisagée qu'après certains retours lors de playtests, comme l'a raconté Joe Ziegler. C'est un peu dommage, puisque cela aurait ajouté de l'originalité, mais compréhensible pour ne pas être trop frustrant.

Lorsque nous avons commencé les tests, les cartes fonctionnaient plutôt comme un monde persistant. Il était donc possible d'entrer et de sortir plusieurs fois d'une même instance. Mais les joueurs trouvaient ce genre de match injuste et imprévisible. Par exemple, quelqu'un pouvait rester indéfiniment à un point d'apparition, ou avoir déjà raflé le butin que visait une autre équipe. Suite à ces retours, nous avons adopté le modèle actuel, où chaque match constitue un nouveau départ pour tout le monde. Cette entrée en matière systématique permet aux différentes équipes d'établir une stratégie avant la course. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous assurer de vous emparer du butin avant vos rivaux.

Si vous souhaitez voir un peu plus de gameplay, une vidéo centrée sur les créateurs de contenu ayant été invités chez Bungie est disponible ci-dessous. Bon, les déclarations utilisées l'étant dans un cadre marketing, il vaut mieux ne pas trop y prêter attention, mais les phases de jeu donnent déjà un meilleur aperçu du rythme et de la manière dont Marathon se jouera.

Il sera toutefois possible pour les plus téméraires de se lancer seul, mais cela ne changera pas la nature de l'expérience et il n'y aura pas de mode solo ou scénarisé comme sur un Destiny. C'est assez dommage, puisque rien qu'une campagne d'une dizaine d'heures aurait poussé à l'achat de nombreux joueurs, en plus de ne pas immédiatement lui mettre une date de péremption sur le dos (l'inévitable fermeture des serveurs à l'avenir).

D'ailleurs, à en croire la très bonne vidéo de Skill Up (à partir de 4:35), qui a été invité sur place, le récit n'aurait actuellement pas encore été totalement écrit, contrairement à son cadre général et la manière dont cela sera raconté. C'est seulement entre maintenant et la sortie qu'elle devrait être écrite. De plus, il faut s'attendre à une narration minimaliste en termes de cinématiques et développement de personnages, avec une approche centrée sur le monde et du lore distillé via les contrats qui serviront d'objectifs donnés par les différentes factions. Ce n'est vraiment pas rassurant, si tant est que les joueurs intéressés par un tel extraction shooter s'intéressent vraiment à l'histoire. La trilogie Marathon reposait entièrement sur des campagnes en solo avec un lore assez fou et complexe, c'est donc un 360° total.

Il évoque aussi le fait que l'accompagnement des nouveaux joueurs ne devrait consister qu'en un tutoriel de cinq minutes... Espérons que cela suffise, car avoir une mauvaise impression dès le départ ne risque pas d'aider, Destiny 2 dans son état actuel souffrant déjà de ce syndrome. En plus des six Coureurs, trois cartes seront disponibles au lancement et une quatrième sera ajoutée pour la Saison 1, qui ne devrait donc pas démarrer immédiatement. Aucun espace social ne sera présent, juste des menus dont l'interface divisera forcément compte tenu de leur style, tout comme l'interface utilisateur lors des parties. Cela permettra entre autres d'accéder à un Marché noir pour y acheter de l'équipement lié au système de factions. Par ailleurs, les joueurs peuvent s'attendre à des éléments cosmétiques selon leurs progrès, qui seront les seuls éléments conservés entre les saisons, puisque comme dans d'autres extraction shooter, un wipe de la progression sera effectué entre elles. Rien que ce principe commun au genre risque de faire fuir les habitués de Destiny et le grand public.

Mais outre ces composantes classiques, pour le moment, la plus grosse critique qui peut être émise envers Marathon est qu'il ne semble pas proposer d'innovation dans le genre, à Bungie de nous donner tort. Vous trouverez quelques visuels du jeu en page suivante.

Le monde de Marathon Dans Marathon, les joueurs incarnent un Coureur, un mercenaire cybernétique qui fouille les ruines de la colonie perdue de Tau Ceti IV pour y trouver fortune et puissance. Formez des équipes de trois et affrontez des équipes de Coureurs rivaux ainsi que des troupes de sécurité hostiles pour des armes et des améliorations. Si vous survivez, vous pourrez garder tout ce que vous avez récupéré pour vos futures courses sur Tau Ceti IV... ou sur le vaisseau abandonné Marathon qui plane au-dessus de vos têtes, si vous êtes assez téméraires. Tau Ceti IV - Bienvenue sur Tau Ceti IV, une colonie perdue dont les habitants ont disparu sans laisser de trace. Des factions rivales s'affrontent pour les ressources abandonnées, et engagent des Coureurs qui ont troqué leur forme humaine pour des cadres biosynthétiques. La mort n'est qu'un obstacle dans cette compétition acharnée où la puissance, la fortune et les réponses aux mystères de Tau Ceti IV sont incertaines.

- Bienvenue sur Tau Ceti IV, une colonie perdue dont les habitants ont disparu sans laisser de trace. Des factions rivales s'affrontent pour les ressources abandonnées, et engagent des Coureurs qui ont troqué leur forme humaine pour des cadres biosynthétiques. La mort n'est qu'un obstacle dans cette compétition acharnée où la puissance, la fortune et les réponses aux mystères de Tau Ceti IV sont incertaines. Devenez un Coureur - Choisissez parmi une sélection de mercenaires cybernétiques avec des compétences uniques. Personnalisez le style de jeu de votre Coureur avec des armes, des implants et de l'équipement que vous récupérez lors de vos courses. Établissez des stratégies, mettez-les en place et devenez le mercenaire le plus craint de Tau Ceti.

- Choisissez parmi une sélection de mercenaires cybernétiques avec des compétences uniques. Personnalisez le style de jeu de votre Coureur avec des armes, des implants et de l'équipement que vous récupérez lors de vos courses. Établissez des stratégies, mettez-les en place et devenez le mercenaire le plus craint de Tau Ceti. Une aventure aux enjeux élevés pour gagner en puissance - Cet exceptionnel jeu de tir à la première personne de Bungie propose un mélange unique d'action tactique et effrénée, où chaque course est une compétition pour remporter gros. Des défis de haut niveau, un jeu classé, une histoire saisonnière, des évènements communautaires et plus encore vous attendent dans la Saison 1.

Avant de terminer, sachez qu'une gamme de vêtements a déjà été lancée dans la boutique en ligne de Bungie, comprenant deux tee-shirts (33 €), dont un en précommande, et un sweat à capuche (68 €).

Pour rappel, les trois jeux classiques Marathon sont disponibles gratuitement sur Steam.

