NINJA GAIDEN 4 : le sang coule à flots pour dévoiler sa date de sortie et du gameplay tranchant

En début d'année, lors du Xbox Developer_Direct 2025, nous avions été surpris par l'annonce de NINJA GAIDEN 4, un jeu développé par PlatinumGames en collaboration avec Team Ninja. Ce nouvel épisode nous mettra pour rappel dans la peau de Yakumo, qui va affronter les Dark Dragons dans une ville de Tokyo à l'esthétique cyberpunk et croisera la route de Ryu Hayabusa, également jouable. Sa sortie avait alors été annoncée pour cet automne, il était donc évident qu'il ferait une apparition durant le Xbox Games Showcase de ce dimanche avec plus de détails, et ça n'a pas raté.

La nouvelle bande-annonce diffusée ne manque clairement pas d'hémoglobine et nous apprend que Yakumo sera considéré comme un criminel et recherché par des personnes n'aimant pas l'idée qu'il traque les Dark Dragons, à savoir une dénommée Seori et Misaki (aucun rapport avec la charmante demoiselle de Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation). Fait intéressant, Ryu Hayabusa connait Seori et c'est ainsi qu'il va être envoyé affronter notre nouveau protagoniste.

NINJA GAIDEN 4 sera donc disponible le 21 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store), en plus d'être inclus day one dans le Game Pass et jouable dans le cloud. Une édition Deluxe avec du contenu numérique va être proposée, tandis qu'une skin fera office de bonus de précommande.

Sur Xbox Wire, en plus d'impressions après y avoir joué, une interview du producteur Yuji Nakao a été postée :

Par le passé, Ryu Hayabusa était le protagoniste emblématique de la série Ninja Gaiden. Mais dans Ninja Gaiden 4, c’est Yakumo qui prend le relais. Maintenant que nous avons pu le voir à l’œuvre et découvrir ses mécaniques uniques, pouvez-vous nous dire ce qui le rend si intéressant ? L’une des principales raisons qui nous a poussés à introduire un nouveau protagoniste, c’est que Ninja Gaiden 4 marque le grand retour de la série après une longue absence. Nous comptons bien sûr sur le soutien des fans de la première heure, mais en parallèle, nous voulions aussi créer un personnage capable de permettre aux nouvelles joueuses et nouveaux joueurs de découvrir la série sur un pied d’égalité et de grandir en même temps que lui. C’était une vision partagée entre Team Ninja et PlatinumGames et de cette idée est né Yakumo. Bien sûr, revivre l’expérience classique de Ninja Gaiden garde toute sa valeur, mais nous pensons que ce que recherchent vraiment les fans, anciens comme nouveaux, c’est une nouvelle manière de jouer, qui va au-delà de ce qui a déjà été proposé. Dans cette optique, nous avons positionné Yakumo comme un pilier à la fois nouveau et nostalgique, capable de porter un jeu qui renoue avec l’héritage de la série tout en se réinventant. Yakumo n’apporte pas seulement des combats spectaculaires visuellement grâce à la Forme Bloodraven Form, une transformation totalement inédite dans la série. Il incarne aussi le gameplay technique et exigeant qui a fait la réputation de Ninja Gaiden, à travers sa forme de base. Avec Ninja Gaiden 4, nous avons voulu concrétiser tout ce que nous avons toujours rêvé d’exprimer dans un jeu d’action et Yakumo incarne pleinement cette vision. Nous espérons que les joueurs découvriront son potentiel à leur façon et tireront le meilleur parti de ses capacités. En jouant à Ninja Gaiden 4, j’ai eu l’impression que chaque aspect du jeu avait été affiné avec soin, avec une expérience repensée pour les joueurs d’aujourd’hui. Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans le design du système de combat ? Des défis mémorables à partager ? Je dirais que la partie la plus difficile, ça a été tout ce qui touche aux déplacements du personnage, ce qu’on peut appeler les actions de mouvement. Nous avons énormément travaillé pour ajuster la réactivité de ces éléments. Dans les anciens Ninja Gaiden, les mouvements, course, saut, annulations d’attaque, y compris la « Reverse Wind Technique » (Technique du Vent Inversé), avaient une prise en main très physique, très « humaine ». Cette sensation de solidité renforçait l’aspect linéaire et lourd des déplacements, mais pour aller vers quelque chose de plus rapide, plus fluide, nous devions augmenter considérablement la réactivité. Cela dit, il fallait aussi préserver cette sensation unique de prise en main propre à la série, tout en faisant en sorte que le jeu reste accessible à celles et ceux qui le découvrent pour la première fois. On a donc dû trouver un équilibre très fin entre ces deux besoins. Au final, je pense qu’on est parvenus à un ressenti à la fois abordable et familier, au point que les fans, les vétérans, reprennent la manette et se disent immédiatement : « Oui, c’est bien ça. » C’est un résultat né de nombreuses discussions avec Team Ninja et nous en sommes très fiers. Avec Ninja Gaiden 4, le premier nouveau volet de la série en 13 ans, quel impact espérez-vous qu’il aura sur l’avenir de Ninja Gaiden et plus largement, sur le genre de l’action ? Sur un plan un peu personnel, j’ai grandi à l’âge d’or des jeux d’action 3D à l’arme blanche. Pour les gens de ma génération, on a l’impression que ce genre de jeu s’est fait plus rare ces dernières années. À la place, on a vu l’essor des Souls-like, qui ont effectivement connu un immense succès. Évidemment, j’en ai apprécié beaucoup moi-même. Mais je pense qu’il y a une part de vérité dans l’idée que les jeux d’action 3D « classiques » se font plus discrets aujourd’hui. Peut-être est-ce un vœu pieux, mais j’ai le sentiment que de nombreux fans de jeux d’action commencent à avoir envie de retrouver ces sensations. Il serait temps d’y replonger, non ? [Rires] J’ai vraiment l’impression que Ninja Gaiden 4 est le genre de jeu qui peut parler à ces joueurs-là. Si le jeu pouvait se faire une place dans l’histoire de l’action moderne et devenir une nouvelle référence du genre, j’en serais ravi. Et si Ninja Gaiden 4 pouvait en plus raviver la passion pour les jeux de slash-action, ce serait encore mieux. Que pensez-vous du fait que Ninja Gaiden 4 soit compatible avec Xbox Play Anywhere, permettant d’y jouer sur Xbox PC, Xbox Series X|S, Xbox Cloud et d’autres supports ? La série Ninja Gaiden a toujours connu des portages sur divers supports, y compris les consoles portables. Et il ne faut pas oublier que les volets 3D ont commencé sur Xbox. Le fait qu’elle revienne aujourd’hui sur cette plateforme, tout en proposant dès le lancement une large gamme d’options de jeu, en fait selon moi un excellent exemple de ce que les jeux peuvent offrir pour répondre à la diversité des joueurs d’aujourd’hui. Pouvoir jouer à Ninja Gaiden 4 aussi bien chez soi que partout ailleurs, sur différents appareils, c’est un plaisir propre à notre époque. Bien sûr, c’est un jeu exigeant, donc pour vraiment se concentrer, rien ne vaut une session à la maison. Mais si vous voulez simplement avancer un peu dans l’histoire, c’est aussi génial de pouvoir y jouer en déplacement. Cette flexibilité, c’est une vraie force. Personnellement, je suis le genre de joueur qui aime changer de façon de jouer et pouvoir choisir mon expérience m’aide à mieux comprendre la valeur de cette liberté. Avec Ninja Gaiden 4, on retrouve l’ADN de la série, mais aussi une nouvelle intensité grâce à la Forme Bloodraven. Imaginons que maîtriser cette forme débloque 100 % du potentiel du personnage… Que se passe-t-il si, comme moi, on tente de finir le jeu uniquement en Forme de base ? L’un des grands points forts de Ninja Gaiden 4, c’est que son gameplay repose solidement sur les fondations classiques de la série. À cela s’ajoute la possibilité de passer ponctuellement en Forme Bloodraven, ajoutant une couche dynamique au système de combat. Cela dit, le niveau que vous avez essayé aujourd’hui se situe au tout début du jeu et il est conçu pour pouvoir être complété même sans trop utiliser la Forme Bloodraven. Mais à mesure que vous avancerez, vous commencerez à remarquer que l’intégration de ses techniques enrichit naturellement votre style de jeu. Le jeu est construit pour vous encourager à expérimenter, à vous adapter, à progresser. Après tout, apprendre les mécaniques classiques et les nouveaux systèmes en même temps, ça ferait beaucoup à digérer d’un coup. Et comme les ennemis ne vous feront pas de cadeau pendant que vous apprenez, cela pourrait vite créer une impression de difficulté brutale. C’est pour ça qu’on vous encourage à tester progressivement la Forme de base et la Forme Bloodraven, pour découvrir les forces uniques de chacune. Au final, si vous y parvenez, si vous apprenez à exploiter pleinement les deux styles de combat, alors Ninja Gaiden 4 révèle toute sa richesse. C’est là que le jeu devient une expérience inédite, véritablement digne de porter le nom Ninja Gaiden. Alors, allez-y à fond et maîtrisez-le !

NINJA GAIDEN 2 Black est lui disponible au prix de 44,99 € chez Gamesplanet.