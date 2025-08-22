BON PLAN : Call of Duty: Black Ops 7, déjà des remises sur les précommandes du prochain FPS d'Activision

BON PLAN : Call of Duty: Black Ops 7, déjà des remises sur les précommandes du prochain FPS d'Activisionpar Alexandre S.
Si vous comptez craquer pour une copie physique de la suite futuriste de Black Ops 2, de belles offres sont déjà en place.
Section d'assaut
Après une campagne dans le passé avec Black Ops 6, Activision va nous transporter dans un futur proche avec son Call of Duty: Black Ops 7, dévoilé en grande pompe en juin dernier via une incroyable cinématique qui ne faisait pas penser à la licence durant ses deux tiers. Et pourtant, David Mason va bien faire son retour, incarné par Milo Ventimiglia, et il vient d'avoir droit cette semaine à la révélation de son gameplay au cours de la gamescom Opening Night Live 2025, accompagné de l'officialisation de sa date de sortie. S'il vous a déjà fait de l'œil avant même l'introduction de son multijoueur à la CoD Next, mais que vous ne comptez pas le payer plein pot, voici pour vous.
Où précommander Call of Duty: Black Ops 7 à pas cher ?
Gros blockbusters bien ancré dans le paysage vidéoludique oblige, les revendeurs n'ont pas tardé à ouvrir les précommandes et surtout à proposer des remises et autres incitations à l'achat.
Call of Duty: Black Ops 7
Édition Standard / Cross-Gen Bundle (prix de base : 79,99 €)
- Sur PS5 à 59,90 € chez Leclerc.
- Sur PS5 à 59,99 € chez Auchan.
- Sur PS5 à 69,90 € à la Fnac avec 10 € sur votre compte fidélité.
- Sur PS5 à 69,99 € chez Cultura avec 10 € offerts en bon d'achat.
- Sur PS5 à 79,99 € chez Micromania 10 € offerts en bon d'achat et un steelbook offert.
- Sur PS5 à 79,99 € chez Cdiscount.
- Sur PS5 à 79,99 € sur Amazon.
- Sur PS4 à 59,90 € chez Leclerc.
- Sur PS4 à 59,99 € chez Auchan.
- Sur PS4 à 69,90 € à la Fnac avec 10 € sur votre compte fidélité.
- Sur PS4 à 69,99 € chez Cultura avec 10 € offerts en bon d'achat.
- Sur PS4 à 79,99 € chez Micromania 10 € offerts en bon d'achat et un steelbook offert.
- Sur PS4 à 79,99 € chez Cdiscount.
- Sur PS4 à 79,99 € sur Amazon.
- Sur Xbox Series X|S à 59,90 € chez Leclerc.
- Sur Xbox Series X|S à 59,99 € chez Auchan.
- Sur Xbox Series X|S à 69,90 € à la Fnac avec 10 € sur votre compte fidélité.
- Sur Xbox Series X|S à 69,99 € chez Cultura avec 10 € offerts en bon d'achat.
- Sur Xbox Series X|S à 79,99 € chez Micromania 10 € offerts en bon d'achat et un steelbook offert.
- Sur Xbox Series X|S à 79,99 € chez Cdiscount.
- Sur Xbox Series X|S à 79,99 € sur Amazon.
La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 est pour rappel fixée au 14 novembre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les précommandes donneront accès en avance à la bêta ouverte.