BON PLAN : Call of Duty: Black Ops 7, déjà des remises sur les précommandes du prochain FPS d'Activision

Après une campagne dans le passé avec Black Ops 6, Activision va nous transporter dans un futur proche avec son Call of Duty: Black Ops 7, dévoilé en grande pompe en juin dernier via une incroyable cinématique qui ne faisait pas penser à la licence durant ses deux tiers. Et pourtant, David Mason va bien faire son retour, incarné par Milo Ventimiglia, et il vient d'avoir droit cette semaine à la révélation de son gameplay au cours de la gamescom Opening Night Live 2025, accompagné de l'officialisation de sa date de sortie. S'il vous a déjà fait de l'œil avant même l'introduction de son multijoueur à la CoD Next, mais que vous ne comptez pas le payer plein pot, voici pour vous.

Où précommander Call of Duty: Black Ops 7 à pas cher ?





Gros blockbusters bien ancré dans le paysage vidéoludique oblige, les revendeurs n'ont pas tardé à ouvrir les précommandes et surtout à proposer des remises et autres incitations à l'achat.

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 est pour rappel fixée au 14 novembre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les précommandes donneront accès en avance à la bêta ouverte.