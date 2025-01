PlayStation Plus : un changement majeur à venir, marquant la fin d'une ère

Nous ne sommes qu'en janvier 2025, mais Sony Interactive Entertainment pense plus que jamais à l'avenir. En parallèle de l'annonce des jeux offerts en février aux abonnés du PlayStation Plus, un message évoquant déjà l'année 2026 a été glissé. Il risque de ne pas faire plaisir aux joueurs ne disposant toujours pas d'une PlayStation 5, mais apparaît comme une décision logique alors que la console aura alors fêté ses cinq ans et que la PS5 Pro aura déjà plus d'un an. Dès janvier 2026, il n'y aura plus systématiquement de jeux PS4 proposés chaque mois et cela concerne également le Catalogue des Jeux des formules Extra et Premium.

Voici ce que nous pouvons lire sur le PlayStation Blog :

Comme une grande majorité de nos joueurs possèdent une PS5 et préfèrent naturellement la version PS5 des jeux du mois et du Catalogue des jeux, nous avons décidé de faire évoluer l’abonnement PlayStation Plus dans ce sens et comptons désormais nous concentrer sur les jeux PS5 dans le cadre des jeux du mois et du Catalogue des jeux dès janvier 2026. Puisque nous souhaitons privilégier la PS5, les jeux PS4 ne seront plus un avantage clé et seront uniquement proposés de manière occasionnelle dans le cadre des jeux du mois et du Catalogue des jeux PlayStation Plus à compter de janvier 2026. Passée cette date, il pourra nous arriver de proposer des titres jouables à la fois sur PS4 et PS5. Remarque : ceci n’aura aucune incidence sur les jeux du mois sur PS4 déjà obtenus avec PlayStation Plus. Vous continuerez d’avoir accès aux jeux déjà obtenus tant que vous serez abonné au service. Concernant le Catalogue des jeux, les jeux PS4 seront toujours disponibles jusqu’à ce qu’ils quittent le catalogue dans le cadre d’une mise à jour mensuelle. Nous continuerons de faire évoluer l’expérience PlayStation Plus en optimisant vos avantages, parmi lesquels des remises exclusives, l’accès au multijoueur en ligne, le stockage en ligne de sauvegardes de jeux et plus encore. Comme nous nous concentrons sur la PS5, il nous tarde d’ajouter des jeux PS5 chaque mois pour vous faire plaisir.

Avec un parc installé de PS5 comptant aux dernières nouvelles plus de 65,5 millions d'unités écoulées et qui va évidemment continuer de grandir durant l'année à venir, cette décision n'est pas surprenante. Le fait que des titres cross-gen puissent tout de même continuer d'être ajoutés peut éventuellement faire passer la pilule, mais questionne également. Compte tenu des sorties encore nombreuses sur les deux plateformes à la fois et de la mention de préférence des versions PS5 lorsqu'il existe les deux, nous voyons cela comme une manière de réduire les coûts en ne proposant qu'une des deux la plupart du temps et non pas des productions n'étant parues que pour ce hardware. Surtout que les abonnés Premium payent plus pour profiter de titres rétro bien plus anciens. À SIE de nous donner tort à l'avenir.

