Resident Evil : le meilleur opus très bientôt de retour, la date de sortie dévoilée

La franchise Resident Evil a connu un vrai regain de popularité avec Resident Evil 7: Biohazard qui changeait les codes de la saga, mais également grâce aux remakes des vieux opus de la licence de Capcom. Les nostalgiques peuvent quand même désormais se tourner vers les portages PC sur GOG.com pour revivre l'horreur tel qu'elle était proposée dans les années 90.

GOG.com a déjà accueilli Resident Evil premier du nom en juin dernier, mais ses suites arrivent. Aujourd'hui, la plateforme annonce que la date de sortie de Resident Evil 2 est fixée au 27 août 2024 sur PC, via GOG.com. Ce second volet, souvent considéré comme le meilleur de la saga par les fans, suit pour rappel Leon S. Kennedy et Claire Redfield dans le commissariat de Raccoon City, juste après l'incident du manoir Spencer. Vous pouvez d'ailleurs redécouvrir la séquence d'introduction du jeu avec Claire ci-dessus.

En plus de Resident Evil et Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis rejoindra lui aussi GOG.com prochainement, vous pouvez déjà acheter la trilogie complète contre 24,99 €.