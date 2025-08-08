inZOI : Paradis Tropical, une date de sortie toute proche pour le premier DLC du Sims-like

Un premier gros DLC pour inZOI





En mars dernier, Krafton lançait la première version en Early Access d'inZOI, un simulateur de vie qui compte bien faire de l'ombre aux Sims d'EA Games. Le jeu est uniquement disponible sur PC pour le moment, mais il y a eu droit à pas mal de petites mises à jour pour améliorer l'expérience et corriger les soucis techniques. Dans les prochains jours, inZOI accueillera son premier DLC, Paradis Tropical.

Quand sortira inZoi : Paradis Tropical ?





Pour l'instant, Krafton ne compte pas imiter le modèle économique des Sims 4, d'autant qu'inZOI coûte déjà 39,99 €, alors ce DLC Paradis Tropical sera gratuit pour tous les joueurs et sa date de sortie est fixée au 20 août 2025, soit le même jour que le lancement de la gamescom. Au passage, le studio coréen annonce qu'inZOI sera disponible à cette même date sur Mac, via Steam et l'App Store.

Quelles sont les nouveautés de inZOI : Paradis Tropical ?





Voici ce qu'il faut retenir sur le DLC Paradis Tropical, qui introduira quelques améliorations globales pour l'occasion :

Nouvelle Carte : Cahaya – Une Escapade sur une île d'Asie du Sud-Est :

Inspirée des îles tropicales d’Asie du Sud-Est, Cahaya offre un environnement stimulant qui allie beauté naturelle et vie urbaine décontractée. Les joueurs pourront explorer une île principale et une île touristique, et profiter d'activités telles que la natation, la navigation et la plongée sous-marine, tout en personnalisant leurs Zois avec des tenues, différents styles de coiffures et des décorations sur le thème tropical. Nouvelles Fonctionnalités de Simulation de Vie sur Toutes les Cartes :

Ce DLC gratuit ajoutera des modes de jeu axés sur le mode de vie, qui comprendra du farming, du minage, du crafting et de la pêche, ainsi que de nouveaux véhicules, dont des motos et des scooters électriques. Amélioration des Interactions entre les Personnages :

De nouveaux systèmes tels que les rencontres aléatoires, les bulles de pensée et les actions coopératives permettront aux joueurs de créer des histoires encore plus riches et des moments inédits entre les Zois. Mises à Jour du Système et de la Qualité de Vie : Améliorations de l'interface et de l'expérience utilisateur pour un gameplay plus fluide

Prise en charge anticipée des manettes de jeu (phase de test)

Plus de 90 nouveaux morceaux de musique pour enrichir l'univers musical du jeu

Krafton nous donne également rendez-vous à la gamescom 2025 pour découvrir une nouvelle bande-annonce d'inZOI: Paradis Tropical pendant l'Opening Night Live. Les visiteurs du salon allemand pourront quant à eux essayer le DLC sur le stand du studio coréen.