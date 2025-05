Légendes Pokémon : Z-A date sa sortie sur les deux Switch, sa jaquette est de toute beauté !

La vie est un éternel recommencement, de même que la stratégie marketing de The Pokémon Company il semblerait. En effet, comme en mai 2021 avec Légendes Pokémon : Arceus et le duo Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, la société japonaise vient de prendre la parole pour nous donner des nouvelles de Légendes Pokémon : Z-A, sans pour autant diffuser de bande-annonce, se contentant de dévoiler les jaquettes et la date de sortie du prochain jeu principal. Si vous aimez les belles illustrations originales, vous allez être servis, puisque comme pour l'aventure à Hisui, de nombreux éléments sont présents, contrairement aux jeux plus classiques ne mettant en avant qu'une seule créature, généralement l'un des légendaires de la génération.

Légendes Pokémon : Z-A sera donc disponible le jeudi 16 octobre sur Switch et Switch 2, soit à quelques jours près 12 ans après la sortie des versions X et Y, avec des précommandes sur l'eShop qui débuteront la semaine prochaine, le 5 juin, jour de sortie de la nouvelle console de Nintendo. Comme vous le savez déjà, une mise à niveau payante sera disponible, peu importe le format auquel vous l'achetez sur Switch, afin de l'améliorer en Nintendo Switch 2 Edition. Le tarif n'est pas encore indiqué, mais devrait être de 9,99 € comme pour les autres jeux exclusifs first-party ne proposant pas de contenu supplémentaire.

Quant à la jaquette, elle dépeint un affrontement de nuit dans les rues d'Illumis avec la Tour Prismatique en fond. Les deux versions de l'avatar sont présentes, de même que les Pokémon de départ que sont Kaiminus, Germignon et Gruikui, introduits en février avec de nombreuses informations. Et puisque la Méga-Évolution va enfin faire son retour, plusieurs représentants ont été choisis pour la mettre en valeur, à savoir Méga-Lucario, Méga-Gardevoir, Méga-Cizayox, Méga-Absol, Méga-Steelix et Méga-Drattak. C'est assez chaotique, reprenant ce que nous savons déjà de l'ambiance du tournoi Royale Z-A. Pikachu est lui aussi de la partie, ce qui ne surprendra personne, de même que d'autres créatures locales, ainsi qu'une cellule de Zygarde. Bridjet et Musquat de la société Quazar sont même là, cachés à la vue de tous sur un toit vers la droite.

Mise à jour : My Nintendo Store a indiqué les prix de Légendes Pokémon : Z-A, qui ne seront pas trop abusés. La version Switch coûtera 59,99 €, soit comme les précédents jeux, tandis que la Nintendo Switch 2 Edition sera vendue 69,99 €. En guise de bonus de précommande sur la boutique, les joueurs recevront une figurine Partenaires Pokémon avec les trois starters, tandis que d'autres goodies seront aussi disponibles.

