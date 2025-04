Switch 2 : le prix des mises à niveau payantes se précise et sera variable, la facture risque d'être bien salée

En seulement trois semaines suite aux annonces entourant la Switch 2 lors d'un Nintendo Direct lui étant dédié, la firme de Kyoto a réussi à se mettre pas mal de joueurs à dos. Il faut dire que mal de sujets n'y ont pas été abordés, découverts dans la foulée ou bien plus tardivement sur la Toile, sur lesquels les critiques pleuvent. Plus tôt dans la journée, nous vous parlions des « Cartes clé de jeu » qui vont être massivement utilisées par les éditeurs tiers au Japon, signant la fin à petit feu du physique. Dans cet article, nous allons parler d'une autre catégorie de jeux, les Nintendo Switch 2 Edition, qui aux dernières nouvelles auront au moins le mérite d'avoir les données sur la cartouche. Après le prix de The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui ne disposera pas des DLC déjà sortis et devant donc être achetés séparément si vous ne les possédez pas déjà, c'est désormais le tarif des mises à niveau qui fait l'actualité.

Jusqu'à présent, nous savions qu'il faudrait débourser 9,99 € pour chacun des deux Zelda grâce à une interview de Bill Trinen auprès d'IGN, à moins d'être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Sauf que ce ne sera pas le cas pour tous les jeux Switch bénéficiant d'une NS2 Edition. Les deux disposant de contenus proposant du gameplay supplémentaire nécessiteront de débourser 19,99 €. Certes, c'est comme si nous avions droit à un DLC en plus des améliorations graphiques et techniques, mais ce système empirique appliqué à des produits dont le prix reste fixe dans le temps (et diminue rarement lors de promotions) n'est clairement pas en adéquation avec le reste du marché qui s'est construit pendant toutes ces années. Même Sony Interactive Entertainment ne fait payer que 10 € pour passer d'un The Last of Us Part II à sa version Remastered ajoutant notamment un mode roguelike, pour prendre l'exemple le plus poussé sur PS5. Il y a donc de quoi y voir de l'abus.

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les jeux Nintendo Switch 2 Edition ayant été annoncés.

Reste à voir ce qu'il en sera pour les deux derniers cités lorsqu'ils seront datés et pourront être précommandés, mais vous savez désormais à quoi vous attendre en fonction des ajouts proposés, sauf énième mauvaise surprise.

Si la Switch 2 vous intéresse, son bundle avec Mario Kart World est disponible en précommande au prix de 499,99 € sur Amazon, chez Cdiscount et à la Fnac.

