PREVIEW Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes : un premier avant-goût délicieux sur Switch 2

En 2022, HAL Laboratory nous a servi l’excellent Kirby et le monde oublié, transportant la célèbre boule rose dans un monde post-apocalyptique ressemblant à la Terre pour une aventure prenant la forme d’un jeu de plateforme 3D s’inspirant clairement de la recette Super Mario Odyssey. Les joueurs l’ayant terminé à 100 % le savent, les défis étaient nombreux pour parvenir à la véritable fin aux côtés de l’adorable Elfilin. Eh bien, qu’à cela ne tienne, Nintendo a décidé d’en rajouter une couche, cette fois sur Switch 2 avec une extension payante baptisée Le pays des étoiles filantes dans le cadre d’une version dédiée à la console. Nous avons eu l’occasion de parcourir tout un niveau de ce contenu aussi inédit que familier à l’occasion de l’évènement NS2 Experience à Paris. Que faut-il en retenir pour le moment ?

À la fois familier et original, un juste équilibre bien trouvé.

Pour commencer, nous avons toujours le choix entre les deux difficultés déjà en place, le Mode brise pour les novices et le Mode Ouragan proposant plus de défi, que nous avons sélectionné. Bon, rien de trop compliqué non plus puisqu’il s’agit à priori du tout premier stage. Ce dernier nous fait revisiter le Point d’arrivée, la zone de départ du jeu d’origine, et nous avons ensuite reconnu des éléments de la Plaine urbaine, dont un affrontement contre un mini-boss allant jusqu’au choix entre le Trancheur et la Bombe du côté des capacités offertes. La différence, c’est que ce dernier n’est pas le Gigalame sauvage, mais une variante de Frigor Efik. Cette fois, la progression s’effectue en marchant sur des cristaux, transformant alors davantage l’environnement, notamment en faisant apparaître de nouvelles plateformes de nulle part. Des ennemis affectés par ce processus nous barrent évidemment la route, dont des Tortiments. Le tout est à la fois familier et original, un juste équilibre bien trouvé.

Outre un level design toujours aussi diablement efficace, Kirby peut compter sur une nouvelle transformation délirante liée au Transmorphisme, le faisant avaler un gros ressort. Nous pouvons alors effectuer des sauts assez élevés et écraser ce qui nous fait obstacle ! Même en n’ayant pas joué depuis longtemps, la prise en main est toujours aussi instinctive. Les perfectionnistes auront toujours de quoi faire puisque divers collectibles sont à dénicher dans des passages plus ou moins évidents à trouver, dont des gachas qui continueront à enrichir notre collection. Bref, la rejouabilité sera toujours assurée à minima. La promesse de fluidité est clairement au rendez-vous et les graphismes colorés toujours aussi aguicheurs. Précisons qu’il s’agissait du mode TV.

Nos premières impressions : Vivement ! Ce premier contact avec Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes était évidemment fort plaisant, proposant une expérience toujours aussi agréable et inventive. Clairement, cet add-on s’adresse aux fans qui souhaitent remettre une pièce dans la machine et continuer de s’amuser dans cet univers. Reste à en connaître la durée de vie et surtout le prix de la mise à jour pour les possesseurs de la version Switch, qui pourrait clairement être un frein pour beaucoup. Il est toutefois dommage de ne pas proposer ces ajouts sur la précédente console, bien que la raison soit évidente.

