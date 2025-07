Dragon Quest I & II HD-2D Remake : encore des mauvaises nouvelles pour les versions Switch

En octobre prochain, Square Enix lancera Dragon Quest I & II HD-2D Remake, des versions modernisées de ses vieux jeux de rôle. Un titre attendu sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1 et 2, cette dernière version sera proposée sur la forme d'une carte clé de jeu, demandant de télécharger le contenu après avoir inséré la cartouche (vide) dans la console...

Sera-t-il possible de passer de la version Dragon Quest I & II HD-2D Remake de la Switch 1 à la Switch 2 ?





Un point qui a déjà déçu les joueurs, mais c'est loin d'être la fin des mauvaises nouvelles. Sur le site officiel de la franchise, Square Enix vient de publier une FAQ de Dragon Quest I & II HD-2D Remake dévoilant les informations sur ces versions Switch 1 et 2. Et les fans vont encore être déçus ! Si vous achetez la version Switch 1 de Dragon Quest I & II HD-2D Remake, il sera impossible de passer à la version Switch 2 avec une mise à niveau, Square Enix ne proposera pas d'upgrade. Il sera possible de lancer la version Switch 1 sur Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité, mais sans les améliorations techniques.

Sera-t-il possible de transférer sa sauvegarde de Dragon Quest I & II HD-2D Remake sur Switch 2 ?





De nombreux joueurs attendent encore avant d'acheter la Switch 2, préférant pour l'instant acheter un jeu sur Switch 1, quitte à payer la mise à niveau dans quelques mois, lorsqu'ils auront la nouvelle console de Nintendo. Ici, il faudra racheter Dragon Quest I & II HD-2D Remake sur Switch 2... ou utiliser sa cartouche Switch 1 et éviter d'être trop regardant sur la qualité graphique. Square Enix explique que ces deux versions sont traitées comme deux jeux à part, avec chacun son icône dans le menu. Dès lors, il sera également impossible de transférer ses données de sauvegarde de la Switch 1 à la Switch 2 (ou inversement). Idem, le code de téléchargement débloquant du contenu pour Switch 2 ne pourra pas être utilisé sur Switch 1.

Quid des bonus liés à Dragon Quest III HD-2D Remake ?





Concernant les bonus obtenus grâce au fichier de sauvegarde de Dragon Quest III HD-2D Remake, ce sera un peu plus souple. Il sera possible de transférer ces bonus sur Switch 2, même si vous avez déjà joué à Dragon Quest I & II HD-2D Remake sur Switch 1 (avec une autre cartouche, donc). Enfin, la boîte collector de Dragon Quest III HD-2D Remake pourra accueillir celle de Dragon Quest I & II HD-2D Remake sur Switch 1 ou 2, le format étant le même.

Quand sortira Dragon Quest I & II HD-2D Remake ?





Vous l'aurez compris, il faudra bien faire attention à la version de Dragon Quest I & II HD-2D Remake que vous voulez acheter en fonction de votre console, l'absence de mise à niveau et de transfert de sauvegarde risque de décevoir de nombreux fans qui hésitent à acheter la Switch 2. Il y a encore un peu de temps avant de craquer pour la console de Nintendo, la date de sortie de Dragon Quest I & II HD-2D Remake est fixée au 30 octobre 2025, vous pouvez déjà précommander le jeu à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.