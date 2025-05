Dragon Quest I & II HD-2D Remake : date de sortie, collector frisant le ridicule et version Switch 2 qui va déplaire pour la suite de la trilogie

Nous sommes le 27 mai et c'est donc le Dragon Quest Day, date qui correspond au lancement du tout premier jeu de la licence en 1986 sur NES. Malheureusement, toujours aucune trace de Dragon Quest XII: The Flames of Fate, qui avait été annoncé en 2021 et dont nous ne savons absolument rien... En revanche, c'est le double remake Dragon Quest I & II HD-2D Remake qui a eu droit à son lot de détails, dont une date de sortie peu surprenante en fin d'année. La précédente apparition du jeu remonte au Nintendo Direct diffusé fin mars, au cours duquel nous avions juste eu droit au teaser ci-dessous, dont le principal intérêt était d'introduire un quatrième personnage jouable pour le deuxième épisode (la Princesse de Cannock ?), alors que le premier devrait à priori conserver son unique protagoniste pour une aventure assez courte qui explique la raison d'avoir regroupé ces jeux ensemble.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake sera donc disponible le jeudi 30 octobre 2025, toujours développé par la Team Asano dans ce style si unique mêlant tradition et modernité. Pour rappel, malgré sa numérotation, Dragon Quest III HD-2D Remake sorti fin 2024 est une préquelle, d'où le fait d'avoir sorti dans cet ordre la trilogie.

L'histoire de Dragon Quest I Grâce aux efforts héroïques d'Elric de la légende, le Seigneur des Enfers a été vaincu et la paix est revenue en Alefgard. Hélas, elle ne n'a été que de courte durée, car le diabolique Dragonlord a surgi et lâché une nouvelle fois une horde de monstres dans ce monde. Il revient désormais à vous, descendant d'Elric, d'éliminer la vermine et de porter secours aux peuples en danger ! L'histoire de Dragon Quest II De nombreuses années se sont écoulées depuis que le héros a sauvé Alefgard, conférant à celui-ci le même titre que son illustre ancêtre. C'est ainsi que trois nouveaux royaumes fondés par les descendants d'Elric prospèrent désormais. Et pourtant, les ténèbres sont toujours présentes et une soudaine invasion de monstres démoniaques plonge à nouveau le monde dans le chaos. Seul un groupe de princes et princesses de la lignée d'Elric, se dresse contre ces forces maléfiques. Il est temps pour eux de partir à l'aventure et de rendre leur ancêtre fier d'eux !

En plus d'une sortie sur PS5 (la décision d'exclure la PS4 reste toujours aussi curieuse), Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Microsoft Store), nous apprenons qu'une version Switch 2 est également prévue. Là où le bât blesse, c'est qu'il s'agira encore d'une carte clé de jeu dans sa version « physique » dans le monde entier alors qu'il sortira bien sur une cartouche du côté de la Switch... Nous savons grâce à ce détail qu'il ne pèsera que 17 Go (via le site officiel japonais).

Par ailleurs, au lancement, une compilation Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection sera commercialisée au format numérique, donnant accès aux trois aventures. Le prix n'a toutefois pas été indiqué par chez nous, mais est fixé à 12 760 ¥ taxes incluses au Japon, soit une belle réduction, puisque pris séparément, ils reviennent chacun à 7 678 ¥.

Enfin, une édition qualifiée de collector va aussi être proposée, qui est clairement décevante surtout à un tarif aussi abusé...

Édition Standard Sur Switch - 59,99 €.

Sur Switch 2, PS5, Xbox Series X|S - 69,99 €. Le prix sur PC n'a pas été indiqué pour le moment, mais DQIII HD-2D Remake ne coûte que 59,99 €. Édition Collector (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2) - 159,99‎ ‎€ / (Switch) - 149,99 € L'édition physique de Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Set en acrylique représentant les 6 personnages principaux, un chien, les boss Dragonlord (forme humaine et dragon), Hargon et Malroth, et le logo du jeu.

Le kit « Outstanding Outfit » incluant les objets de jeu suivant :

Bague de Choc x1 ;



Paire de boucles d'oreilles de gluant x1 ;



Chapeau Pointu x1 ;



Gilet Bling x1.

Deux fonds d'écran numériques exclusifs.

En guise de bonus de précommande, quelques objets seront offerts.

Pack voyage serein Paire de chaussures à talons x1.

Graines de Force x3.

Graines de Vitalité x3.

Graines d'Agilité x3.

Graines de Vie x3.

Graines de Magie x3.

Et si vous avez une sauvegarde de Dragon Quest III HD-2D Remake, cela débloquera immédiatement un costume de chient à porter dans DQI et un de chat pour DQ2, qui sont sinon disponibles en jouant, retirant tout l'intérêt d'un tel bonus.

Pack relooking de légende Dragon Quest I : costume de chien x1.

Dragon Quest II : costume de chat x1. Ces objets peuvent également être obtenus en jouant au jeu : Dragon Quest I : en ouvrant le coffre dans l'auberge de Tantegel.

Dragon Quest II : en ouvrant le coffre à l'auberge de Médiévande.

Vous trouverez en page suivante quelques visuels à vous mettre sous la dent. Si Dragon Quest III HD-2D Remake vous intéresse, il est actuellement vendu 51,41 € sur Amazon et chez Cdiscount.

