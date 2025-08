Nintendo prive un énorme évènement caritatif de ses jeux

Sur Internet, les évènements caritatifs sont toujours aussi populaires. Il faut dire que les inégalités s'accentuent, alors les internautes se mobilisent. Parmis ces évènements, nous retrouvons bien sûr les marathons de speedruns, où des passionnés se relayent pour terminer des jeux le plus vite possible pendant quelques jours, tout en récoltant des dons pour des associations. Tout le monde connaît les Games Done Quick aux États-Unis ou encore SpeeDons en France, tandis qu'au Japon est organisé l'évènement RTA in Japan.

Il y a quelques semaines, les organisateurs de RTA in Japan avaient annoncé qu'aucun jeu Nintendo ne sera speedrunné lors de l'édition 2025, sans donner d'explications à l'époque. Un coup dur pour les fans, les speedrunners et speedrunneuses, mais aussi pour les organisateurs. Il est bien simple de suivre une run pour quelqu'un qui a déjà fait le jeu en question et les jeux Nintendo sont connus de tous, attirant chaque année de nombreux spectateurs et permettant ainsi d'avoir davantage de dons pendant ces runs. L'évènement aura lieu du 8 au 15 août prochain et nous savons enfin pourquoi ces jeux ne seront pas présents.

Dans un communiqué publié cette semaine (et traduit par Automaton), les organisateurs de RTA in Japan expliquent qu'ils ont été contactés par Nintendo. Le constructeur japonais leur a imposé de « demander une autorisation préalable » pour présenter des jeux Nintendo lors de l'évènement et que la diffusion des titres lors des précédentes éditions constituait « une utilisation non autorisée ». Pour avoir le droit de speedrunner un jeu Nintendo, il faut donc faire une demande auprès du constructeur, pour chaque jeu, ce que ne peuvent pas faire les organisateurs pour cette édition imminente.

Comme l'explique Automaton, le souci viendrait du statut légal de RTA in Japan, qui est une organisation à but non lucratif, mais surtout une entité juridique depuis 2020. Les organisateurs vont se plier aux exigences de Nintendo pour les prochaines éditions, mais l'évènement qui débutera cette semaine se fera sans titres cultes très appréciés des speedrunneurs et speedrunneuses comme Super Mario 64 (qui attire le plus de spectateurs), The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Metroid ou encore le récent Donkey Kong Bananza, déjà terminé en 1h 16m 51s par RickSchmidty (selon Speedrun.com, les records n'arrêtant pas d'être améliorés).

Heureusement, il y aura un tas d'autres jeux pour passionner les spectateurs, comme Cuphead, Resident Evil 2, Silent Hill 2 Remake, The Elder Scrolls V: Skyrim, NieR: Automata ou encore les titres français Dead Cells et Chants of Sennaar.