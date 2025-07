RUMEUR Un Nintendo Direct imminent pour découvrir les jeux Switch 2

Où sont les jeux sur Switch 2 ?





Maintenant que la Switch 2 est disponible et déjà présente dans plusieurs millions de foyers, les joueurs attendent des jeux. Au lancement, nous avons eu droit à Mario Kart World. Cette semaine, c'est Donkey Kong Bananza qui arrivera en exclusivité sur la Switch 2. Quelques versions améliorées ou des jeux attendus sur les deux consoles sortiront prochainement, mais du côté des gros jeux exclusifs à la Switch 2, eh bien nous avons brièvement vu Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau et Kirby Air Riders, mais c'est à peu près tout du côté de chez Nintendo.

En mai dernier déjà, le journaliste Pedro Henrique Lutti Lippe affirmait qu'un Nintendo Direct serait diffusé peu après la sortie de la Switch 2. Nous n'avons eu qu'un Donkey Kong Bananza Direct entièrement consacré à ce jeu de plateforme, les fans attendent toujours d'avoir une vraie grosse présentation avec de nombreux jeux.

Quand sera diffusé le prochain Nintendo Direct ?





Eh bien selon NateTheHate, Nintendo diffuserait un Direct après la sortie de Donkey Kong Bananza, possiblement entre le 28 et le 31 juillet 2025, juste avant de dévoiler son bilan financier. Comme toujours, les pincettes sont de mise tant que le constructeur japonais n'a pas officialisé cette présentation, mais un tas de jeux sont déjà annoncés et ne demandent qu'à se montrer de nouveau avec des informations précises, notamment des dates de sortie.

Quels sont les jeux attendus sur Switch 2 ?





Les joueurs Switch 2 attendent en effet Metroid Prime 4: Beyond, Légendes Pokémon: Z-A, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, Kirby Air Riders, Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes, Drag x Drive, Splatoon Raiders et tout un tas de jeux tiers annoncés en avril dernier (Elden Ring, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hades II, etc.).

Le futur Nintendo Direct sera sans doute bien chargé en jeux et en annonces, mais pour l'instant, il faut patienter en attendant son officialisation.