RUMEUR : un Nintendo Direct spécial Switch 2 arriverait très vite !

Source: Pedro Henrique Lutti Lippe via VGC

Source: Pedro Henrique Lutti Lippe via VGC

La semaine prochaine, Nintendo lancera sa nouvelle console de salon portable, la bien nommée Switch 2. À la sortie, il faudra se contenter de Mario Kart World du côté des jeux first party, Nintendo a déjà annoncé d'autres titres à venir (Donkey Kong Bananza, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, Kirby Air Riders), ainsi que des mises à jour gratuites et des Switch 2 Editions payantes.

Tout cela devrait occuper les fans pendant un moment, mais certains joueurs veulent évidemment être rassurés et savoir si d'autres jeux aussi prometteurs sont prévus prochainement. Eh bien selon le journaliste Pedro Henrique Lutti Lippe (via VGC), souvent bien renseigné lorsqu'il s'agit des plans du constructeur japonais, Nintendo organiserait un Direct peu après le lancement de la Switch 2, prévu le 5 juin prochain.

Une déclaration qui n'est pas vraiment risquée : Nintendo diffuse des Direct tous les mois de juin depuis le lancement de ce format en 2012, que ce soit pour plusieurs titres ou un seul jeu. Même si l'E3 n'est plus, d'autres évènements vidéoludiques sont toujours organisés à cette période et le constructeur japonais ne manque jamais à l'appel, il a d'ailleurs déjà confirmé sa présence à la gamescom 2025 en août prochain. Cependant, le premier Direct dédié à la Switch 1 avait été diffusé trois mois après la sortie de la console et se focalisait sur des jeux déjà annoncés.

Alors, si Nintendo Direct il y a le mois prochain, allons-nous avoir droit à des présentations de jeux inédits, ou simplement des informations sur Donkey Kong Bananza (prévu le 17 juillet), Drag x Drive (attendu cet été), Metroid Prime 4: Beyond ou Légendes Pokémon : Z-A (prévus sur Switch 1 et 2 cette année) ? De son côté, le jeu du lancement, Mario Kart World, a déjà eu droit à son Direct récemment.

Vous pouvez précommander la Nintendo Switch 2 en bundle avec Mario Kart World contre 499,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : PREVIEW Nintendo Switch 2 : une évolution en douceur, sauf pour les prix