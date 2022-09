RUMEUR sur The Legend of Zelda: Twilight Princess HD et Wind Waker HD annoncés sur Switch lors d'un Nintendo Direct en septembre

Entre le remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (disponible à partir de 34,85 € à la Fnac), Nintendo nous a déjà permis de revivre de belles aventures sur Switch. Alors que les joueurs attendent impatiemment la suite inédite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pas prévue avant le printemps 2023, deux autres portages pourraient être en route.

Vous vous souvenez de la rumeur selon laquelle The Legend of Zelda: The Wind Waker et The Legend of Zelda: Twilight Princess, les classiques de la GameCube déjà portés sur Wii U, allaient débarquer sur Switch ? Elle ressurgit cet été via l'inévitable Jeffrey Grubb et son acolyte Mike Minotti lors du dernier numéro du podcast de Giant Bomb. Ils sont en effet certains, grâce à leurs sources, qu'un Nintendo Direct va se tenir en septembre 2022, et que les 2 jeux seront confirmés pour la plateforme à cette occasion.

« Pour être clair les gars, la seule chose dont nous sommes très, très sûrs est d’être annoncés lors de ce Direct sont les portages Wind Waker et Twilight Princess pour Switch », a déclaré Minotti. « Oui, je pense qu’il y aura beaucoup de trucs Zelda à ce truc », ajoute Grubb. « Je pense que ce sera comme une avalanche de Zelda pour Nintendo. » « 100 % il y a un Nintendo Direct en septembre, c’est aussi simple que ça. Il y a encore une certaine incertitude quant à savoir s’il s’agira d’un [Direct] général, peut-être d’un Mini, il a été question que ce soit un Partner Direct » répond Minotti. Grubb ajoute : « S’ils doivent avoir des trucs Zelda là-bas, ce n’est pas un Partner Direct, et ce sont les choses que nous avons entendues. Les jeux qui ont été nommés étaient les portages de Twilight Princess et Wind Waker HD sur le Switch. »

Ils en sont moins sûrs, mais l'émission pourrait être diffusée la semaine du 12 septembre, et potentiellement aussi contenir l'annonce du remake de Metroid Prime. Nous devrions donc être fixés dans les jours à venir, et si un Nintendo Direct est bien confirmé, la hype autour des portages va vite grimper...