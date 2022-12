RUMEUR sur la Switch : des photos d'un modèle collector The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dans la nature

Parmi les jeux les plus attendus de l'année 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom occupe sans conteste le haut du podium. Cette suite à Breath of the Wild a enfin été nommée en septembre dernier lors d'un Nintendo Direct et datée au 12 mai 2023. Forcément, l'éditeur devrait proposer divers produits dérivés pour satisfaire les fans et les délester de leurs deniers. En attendant de voir quels amiibo, édition spéciale ou autres accessoires ont été concoctés, c'est une console collector qui fait déjà parler d'elle.

Un utilisateur chinois de Baidu Tieba a ainsi posté trois photos, qui ont depuis été reprises un peu partout ailleurs comme ici, montrant ce qui serait un modèle de Nintendo Switch OLED aux couleurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le rendu semble bien trop réel pour n'être qu'un vulgaire fake, mais restons tout de même prudents. L'avant de la boîte reprendrait donc l'illustration de la jaquette du jeu, avec du texte en anglais et français pour le nom de l'appareil, mais aussi une indication multilingue écrite en tout petit, précisant qu'aucun jeu ne serait inclus. Rien de nouveau sur ce point, Nintendo l'avait encore fait en novembre avec la Switch OLED Pokémon Écarlate et Violet, en la commercialisant en amont du lancement desdits titres. Le dos de la boîte aussi paraît crédible, avec cinq tuiles montrant la bête et ses manettes sous différents angles comme les packagings classiques.

Si cette console existe bien, son dock arborerait donc une illustration composée du sceau royal d'Hyrule (un Célestrier et la Triforce), de formes géométriques faisant penser aux jardins japonais et de ce qui semble être un message, mais à priori pas en langue Sheikah. Les Joy-Con seraient également décorés pour l'occasion, dorés avec du vert sur le gauche et surtout un symbole faisant penser à un masque.

Il ne reste désormais plus qu'à patienter jusqu'à une confirmation ou non de la part de Nintendo, lorsque le jeu refera parler de lui. En général, le premier Direct de début d'année ne survient pas avant le début du mois de février, alors n'espérez rien de sitôt. Si une Switch OLED classique vous convient, elle est vendue 310,95 € sur Amazon.

