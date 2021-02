RUMEUR sur The Legend of Zelda : Twilight Princess HD et Wind Waker HD à venir sur Switch ?

Durant le Nintendo Direct, le géant japonais a annoncé la venue de The Legend of Zelda: Skyward Sword sur Switch. Certains sont déçus et espéraient, pour les 35 ans de la franchise, le portage de deux autres perles d'antan, à savoir Twilight Princess et Wind Waker, déjà disponibles sur Wii U. Eh bien deux de nos confrères, qui auraient eu écho de certaines choses, annoncent la venue des ces aventures dans nos poches !

En effet, Andy Robinson, journaliste chez VGC, a déclaré sur Twitter :

Pour ceux qui sont déçus concernant le remaster de Skyward Sword, Wind Waker et Twilight Princess arriveront, à 100 %, cette année.

Tom Phillips, de chez EuroGamer, titille un joueur...

Cheesemeister : Regardez le bon côté des choses, si vous avez déjà The Wind Waker et Twilight Princess sur Wii U, nul besoin de les racheter. Tom Phillips répond : Rendez-vous dans quelques mois :).

Vous l'aurez donc compris avec ces déclarations, ces petites bombes seraient exposées dans nos rayons d'ici quelques mois d'après les journalistes. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, attendre une confirmation de la part de Big N.

En attendant, les jeux Wii U sont disponible sur Amazon.