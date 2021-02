The Legend of Zelda: Skyward Sword HD annoncé sur Switch avec un gameplay remanié, champagne !

Les rumeurs d'un portage Switch de The Legend of Zelda: Skyward Sword vont bon train, mais Nintendo s'était toujours efforcé d'y couper court. Et pourtant, en cette année des 35 ans de la licence, le constructeur a bel et bien profité du Nintendo Direct de ce mercredi pour lever le voile sur ce projet.

Dites bonjour à The Legend of Zelda: Skyward Sword, une version améliorée du jeu Wii de 2011. La question épineuse de la jouabilité aux WiiMote sera réglée en permettant de jouer avec la détection de mouvement des Joy-Con en tenant l'épée dans la main droite et le bouclier dans la gauche, avec des contrôles plus fluides et intuitifs, ou directement avec les joysticks et les boutons. Nous pourrons donner par exemple des impulsions sur ceux-ci pour lancer l'épée dans la direction voulue, comme cela a été montré en vidéo.

Découvrez les origines de l'épée de légende dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch. Originellement sortie sur Wii en 2011, cette aventure a été optimisée pour la Nintendo Switch et propose des commandes par mouvements encore plus fluides ainsi que, pour la première fois, des commandes par boutons. Retraçant l'histoire la plus ancienne dans la chronologie des jeux The Legend of Zelda, le titre conte le récit de Link, qui doit voyager entre un monde situé au-dessus des nuages et les vastes contrées inconnues qui s'étendent sous leur surface pour retrouver son amie d'enfance, Zelda. Armé de son épée et de son bouclier, Link va embarquer pour une aventure épique et devra se tenir prêt à croiser le fer avec de redoutables ennemis, résoudre des énigmes retorses et chevaucher les cieux à dos de célestrier. Jouez avec deux manettes Joy-Con pour contrôler l'arsenal de Link : agitez le Joy-Con droit pour qu'il effectue le même mouvement avec son épée et utilisez le Joy-Con gauche pour qu'il lève son bouclier et bloque les attaques ennemies. De nombreuses autres actions, telles que tirer à l'arc ou lancer des bombes, font aussi appel aux commandes par mouvements pour que l'immersion soit complète. Cette version sur Nintendo Switch propose aussi pour la première fois de jouer avec les commandes par boutons pour vous permettre de profiter du jeu en mode portable ou sur une Nintendo Switch Lite. En utilisant ces commandes, vous pouvez contrôler l'épée de Link en inclinant le stick droit pour choisir la direction dans laquelle il doit frapper.

Pour fêter l'évènement, une paire de Joy-Con spéciaux rappelant la Master Sword et le bouclier d'Hylia sera commercialisée en même temps que le jeu. Sortez vos calendriers, la date de sortie est fixée au 16 juillet 2021 !