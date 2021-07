The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo nous en met plein la vue avec un excitant trailer de lancement

C'est désormais la dernière ligne droite pour The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, qui sortira ce vendredi 16 juillet sur Switch. Les premiers verdicts de la presse internationale viennent de tomber, vous pouvez d'ailleurs retrouver nos impressions en fin d'article, et Nintendo en a profité pour glisser la bande-annonce de lancement du jeu, qui nous montre bien des aspects de cette aventure nous contant la plus ancienne histoire de la chronologie. Si vous n'y avez jamais joué, prenez garde, les spoilers sont nombreux.

Bon, après la présentation des diverses optimisations du confort de jeu et la diffusion d'un trailer qui n'avait comme seul but de faire monter la hype, il n'y a plus grand-chose à dire au sujet du jeu. Pour retrouver sa chère Zelda, Link devra surmonter bien des épreuves et faire face à toute une pléthore d'ennemis dont le vil Ghirahim.

Si vous comptez vous procurer The Legend of Zelda: Skyward Sword HD et n'avez pas encore passé commande, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat pour l'obtenir au meilleur prix.

Lire aussi : TEST de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, le mal-aimé en Full HD