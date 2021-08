The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, une première mise à jour 1.0.1 est disponible

Le 16 juillet de cette année a marqué l'arrivée de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur la Nintendo Switch, et comme beaucoup de jeux de la licence du plombier moustachu, il reçoit une mise à jour peu après sa sortie. Cette première update 1.0.1 a pour but d'améliorer l'expérience de jeu global du joueur.

En effet, peu après sa sortie, les joueurs qui s'étaient précipités pour tester ce remaster de 2011 ont dû affronter ce redoutable ennemi... non pas Ghirahim, mais bel et bien la roulette de la malchance puisque de nombreux bugs parsèment le jeu ici et là. Certains se retrouvèrent dans l'incapacité de progresser dans l'aventure, car bloqués par une caisse qui ne pouvait plus bouger, quand d'autres ne pouvaient terminer le titre, car en battant le boss final, l'écran subissait un freeze et redémarrer la console était la seule option restante. Bonjour les Joy-Con qui ont traversé la pièce une ou deux fois à cause de ses glitchs...

Nintendo arrive donc à la rescousse avec cette mise à jour qui devrait résoudre ces pépins :

Nous avons corrigé certains problèmes afin d'améliorer le gameplay.

N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous apercevez une quelconque amélioration.

