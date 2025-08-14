Akira Yamaoka (Silent Hill) rêve de travailler sur une grosse franchise concurrente

Akira Yamaoka, c'est Silent Hill, mais pas seulement





Le nom d'Akira Yamaoka est intimement lié à la franchise Silent Hill, le musicien japonais a composé la bande originale de tous les jeux principaux. Les fans pourront découvrir de nouvelles musiques à la rentrée avec Silent Hill f, mais Akira Yamaoka ne se limite pas à créer des pistes pour la licence de Konami. Nous l'avons également entendu dans les Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw et Killer is Dead de Grasshopper Manufacture, dans la série Cyberpunk: Edgerunners, dans Decarnation aux côtés d'Alt 236 et Fleur et Bleue ou encore en intro de 101% sur Nolife.

Akira Yamaoka dévoile la franchise sur laquelle il rêve de travailler





Akira Yamaoka compose des thèmes à gauche à droite, il a créé une musique pour World of Tanks et tout récemment, il a composé la bande originale de DarkSwitch, un jeu de construction de ville. Pour l'occasion, le développeur indépendant Cyber Temple a publié une interview d'Akira Yamaoka dans laquelle le musicien japonais clame son admiration pour Ennio Morricone et dévoile la franchise sur laquelle il adorerait travailler :

Eh bien, j'adorerais travailler sur la franchise Resident Evil. C'est un jeu d'horreur auquel j'ai beaucoup joué, alors ce serait formidable si j'en avais l'occasion.

Resident Evil, le vieux rival de Silent Hill





Pour rappel, Konami a développé le premier Silent Hill en réaction au Resident Evil de Capcom, un survival-horror japonais qui a rencontré un énorme succès et qui a eu droit à de nombreuses suites. Les deux franchises ont perduré au fil des années, avec de grosses différences dans la manière de traiter l'horreur à l'écran, mais elles restent quand même concurrentes, surtout depuis le retour de Silent Hill sur le devant de la scène.

Les bandes originales des Resident Evil ont rarement été aussi marquantes que celles des Silent Hill, il serait intéressant de voir Akira Yamaoka œuvrer sur cette franchise à l'avenir. Reste à savoir si Capcom sera enclin à l'engager. Pour l'instant, Capcom n'a pas dévoilé qui a composé la bande originale du prochain Resident Evil Requiem.

Akira Yamaoka bientôt de retour avec Silent Hill f





En tout cas, Akira Yamaoka a composé la bande originale du prochain Silent Hill f, que vous pouvez précommander via notre guide d'achat : BON PLAN : Silent Hill f, où le précommander sans avoir peur de la facture ?