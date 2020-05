The Medium : un jeu d'horreur dévoilé par Bloober Team, avec Akira Yamaoka (Silent Hill) à la musique

Bloober Team est vraiment très actif, il a sorti ces cinq dernières années deux épisodes de Layer of Fear, Observer et Blair Witch, mais pas question de s'arrêter en si bon chemin pour le studio polonais. Outre une version next-gen d'Observer, Bloober Team va en effet sortir The Medium. Et devinez quoi ? C'est encore un jeu d'horreur.

The Medium nous plongera donc dans la peau d'un médium capable d'évoluer dans le monde réel, mais également dans une dimension plus spirituelle. Le personnage principal sera hanté par la vision d'un meurtre d'enfant, et devra voyager jusqu'à un vieil hôtel pour lever le voile sur ce drame. Un titre à l'ambiance lourde, qui sera accompagnée par une bande originale signée Akira Yamaoka, bien connu des fans de la franchise Silent Hill.

The Medium est attendu en fin d'année 2020 sur PC et Xbox Series X, Bloober Team nous en redira davantage prochainement.