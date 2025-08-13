TRACKED: Shoot to Survive – Une nouvelle licence VR où chaque geste compte signée Incuvo

Le studio polonais Incuvo dévoile TRACKED: Shoot to Survive, une expérience de survie et d’action pensée pour la réalité virtuelle. Exclusif aux Meta Quest 3 et Quest 3 S, le jeu mise sur des interactions basées sur les gestes, une tension constante et un monde hostile à explorer. Sortie prévue à l’automne 2025.

Les joueurs incarnent Alex Hart, parti avec sa sœur dans la nature canadienne pour rendre hommage à leur père. Leur avion est abattu par des contrebandiers, transformant un voyage intime en lutte pour la survie. Forêts denses, reliefs abrupts, faune imprévisible : la toundra devient un terrain d’épreuves où chaque pas peut être le dernier.

Incuvo met l’accent sur les interactions basées sur les gestes : chasser, cuisiner, manier des outils ou des armes exige des mouvements précis. Rechargement manuel des armes à feu, arcs à poulies pour l’approche furtive, et exploration verticale par l’escalade offrent des options tactiques variées. L’absence d’automatismes renforce l’attention : une manipulation ratée peut coûter cher.

La liberté d’exploration incite à trouver son propre chemin, mais « il y a bien plus que la forêt qui vous attend ». Entre proies à traquer, ressources à récupérer et menaces humaines, il faut observer, anticiper et décider : contourner une zone risquée ou s’y aventurer pour un gain vital ?

« Nous voulons que les joueurs ressentent un sentiment constant de danger et qu’ils assument leurs choix. La réalité virtuelle, et notamment Meta Quest, est la plateforme idéale pour atteindre ce niveau d’immersion. » — Andrzej Wychowaniec, PDG d’Incuvo

Fort de l’expérience acquise sur Green Hell VR, le studio vise un monde qui ne se contente pas d’être un décor : l’environnement devient un acteur de la narration, entre tension psychologique, gestion de ressources et pics d’action.

Le choix de cibler Meta Quest 3 et Quest 3 S suggère un compromis entre richesse visuelle et fluidité. Les scènes naturelles, la verticalité et la précision des interactions bénéficient de la puissance des casques tout-en-un récents, avec un objectif clair : préserver le confort en VR sans sacrifier l’immersion.

TRACKED: Shoot to Survive est attendu à l’automne 2025 sur Meta Quest 3 et Quest 3 S. Aucune information n’est communiquée pour d’autres plateformes à ce stade.