Asteroids: Recharged, une date de sortie proche pour la nouvelle version du shoot'em up arcade culte

Atari veut revenir sur le devant de la scène avec des jeux premium, bien aidé par un catalogue de licences plus cultes les unes que les autres. Il débute cependant son retour tranquillement avec des versions Recharged de ses jeux passés, dont Missile Command, Centipede et Black Widow.

Le prochain sur la liste, c'est Asteroids: Recharged, une version modernisée du shoot'em up culte qui a squatté les bornes d'arcade dès 1979. Au programme, des graphismes remis au goût du jour, un gameplay épicé avec des power-ups inédits, des défis prédéfinis, de la coopération locale, des classements en ligne et une bande-son originale signée par Megan McDuffee.

Le jeu de tir spatial par lequel tout a débuté est téléporté à l'ère moderne ! Asteroids: Recharged a été repensé pour le gameplay d'aujourd'hui, avec des graphismes pleins de vie, de nouvelles aptitudes puissantes et une bande-son originale créée par la compositrice de jeux vidéo primée Megan McDuffee.

Asteroids: Recharged propose un défi familier, mais régénéré et moderne, aux chasseurs de records de la vieille comme de la nouvelle école. Les 30 niveaux de défis uniques et créatifs font passer le gameplay du jeu de tir spatial dans une nouvelle dimension et sont accompagnés de classements locaux et mondiaux.

Une toute nouvelle collection de power-ups – incluant des tirs à dispersion, des canons électriques, des boucliers réflecteurs et bien plus encore – vous aidera à faire face aux astéroïdes qui se fragmentent et aux OVNI agressifs. Le mode coop vous permet de jouer avec un(e) ami(e) et fait monter l'intensité tandis que les joueurs tentent de coordonner leurs actions et survivre.

Caractéristiques principales :