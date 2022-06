Stray : une date de sortie proche et une nouvelle vidéo de gameplay pour le jeu d'aventure avec un chat

Au milieu des jeux d'action et d'horreur présents lors de ce State of Play diffusé par Sony, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce de Stray, ce jeu d'aventure et de plateforme qui nous permettra d'incarner un petit chat. Le titre de BlueTwelve et Annapurna Interactive s'offre même une date de sortie !

L'attente ne sera plus très longue, fort heureusement, Stray sera disponible le 19 juillet 2022 sur PlayStation 4, PS5 et PC. Nous incarnerons pour rappel un chat errant séparé de sa famille et perdu dans une ville futuriste qu'il faudra explorer pour rentrer chez soi. Une aventure qui s'annonce déjà passionnante.

Rendez-vous dans un bon mois pour découvrir Stray sur PlayStation et PC.