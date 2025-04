La Quimera : date de sortie toute proche et bêta imminente pour le nouveau jeu des développeurs de Metro

En février dernier, 4A Games Ukraine annonçait changer de nom pour Reburn et dévoilait son prochain jeu, La Quimera. 4A Games Malte développe quant à lui un nouveau Metro, franchise qui a fait sa renommée, mais Reburn change d'ambiance avec un FPS futuriste inspiré des Killzone et scénarisé par Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon, Only Gods Forgives).

Aujourd'hui, Reburn est déjà de retour pour dévoiler de nouvelles informations sur son prochain titre. La Quimera aura droit à une bêta fermée pendant 24 heures, à partir du 12 avril prochain, 16h00. Pour y accéder, il suffit de s'inscrire sur Steam et de croiser les doigts pour être invité. Au pire, l'attente ne sera pas très longue, car la date de sortie de La Quimera est fixée au 25 avril 2025 sur PC, le titre ne coûtera que 29,99 €.

La Quimera est la première licence de jeu vidéo originale de Reburn. L'univers et le récit de La Quimera sont écrits et créés par Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon) et E.J.A. Warren. Se déroulant dans la mégapole fictive de Nuevo Caracas en Amérique latine, le jeu raconte l'histoire d'un groupe de SMP malchanceux, pris dans un vaste conflit entre factions rivales et corporations obscures, tandis que des événements mystiques brouillent de plus en plus la frontière entre réalité et illusion. Des exosquelettes fournis par l'un de ces bienfaiteurs permettent aux joueurs de se lancer dans des combats intenses, utilisant des gadgets de haute technologie et une force surhumaine pour déjouer leurs ennemis.