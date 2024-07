Green Hell : une date de sortie toute proche sur PS5 et Xbox Series X et S pour le jeu survie dans la jungle

Lancé en 2019 sur PC, Green Hell a déjà été porté sur PlayStation 4, Xbox One et même Nintendo Switch. Également décliné dans une version VR, le jeu de survie dans la jungle amazonienne de Creepy Jar est toujours attendu sur les consoles de salon de dernière génération, mais la sortie approche à grands pas.

Aujourd'hui, le développeur dévoile une nouvelle vidéo de gameplay pour annoncer que la date de sortie de Green Hell est fixée au 14 août 2024 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les possesseurs du titre sur PS4 et Xbox One auront droit à une mise à jour gratuite, sinon, il faudra évidemment passer à la caisse et débourser 24,99 $, mais Green Hell bénéficiera d'une réduction de - 20 % pendant les deux semaines suivant son lancement sur les consoles de dernière génération. Pour rappel, cela marquera la fin des mises à jour sur PS4 et Xbox One.

Sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs pourront découvrir un tas de contenus, jusqu'ici réservés à la version PC. Green Hell inclura en effet les mises à jour Animal Husbandry, Building, Storage & Transportation, Fortifications et Flamekeeper, de même que Spirits of Amazonia pour plus de 20 heures de jeu supplémentaires. Creepy Jar précise que le titre ne bénéficiera pas de multijoueur cross-gen et que les sauvegardes PS4 et Xbox One ne pourront pas être transférées sur PS5 et Xbox Series X|S.

En attendant la sortie de Green Hell sur ces nouvelles plateformes, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : Green Hell : gros succès pour le jeu de survie