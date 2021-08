Green Hell VR : la date de sortie fortement repoussée, mais un mode coop confirmé sur les versions Quest et PC VR

Auparavant prévues pour fin 2021 en deux temps, les versions Oculus Quest et PC VR de Green Hell ne pointeront le bout de leur nez que lors du premier trimestre 2022 et seront lancées le même jour sans plus de précisions sur la date exacte.

Dans un post publié sur leurs comptes Twitter, les développeurs nous font part de cette décision avec leur intention d'emporter le projet le plus loin possible afin d'obtenir la meilleure expérience qui soit, et ce sur les différentes plateformes que sont l'Oculus Quest et le PC VR. Nous rappelons que le portage est réalisé par deux équipes distinctes pour assurer sa qualité, et ce sans concession, pour qu'il soit surtout adapté à chacune des plateformes. Le jeu sera disponible à son lancement sur les stores Oculus Quest et Rift, mais aussi SteamVR.

L'autre bonne nouvelle est le fait que tout comme sur la version PC, le jeu sera bel et bien jouable à plusieurs en mode coopération. Cette fonctionnalité ne devrait pas arriver dès la sortie du jeu, mais par le biais d'une mise à jour. Nulle précision cependant sur le fait que le titre sera cross-platform.

Pour retrouver les dernières images des versions Oculus Quest et PC VR décryptées par nos soins, mais aussi nos actualités sur le sujet, ça se passe ici.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, à cause de la rupture de stock actuelle, il vous faudra patienter tranquillement jusqu'au 24 août 2021 pour pouvoir de nouveau vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 € ou 449,99 € (prix conseillés).

Lire aussi : BON PLAN Deux duo packs, soit quatre jeux, en promotion cette semaine sur l'Oculus Store Quest (13 au 20 août 2021)