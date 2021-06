Green Hell VR : des screenshots tous les mercredis jusqu'à sa sortie !

C'est un secret de polichinelle, Green Hell VR, la simulation de survie qui est annoncée par le studio comme « la plus aboutie en réalité virtuelle », débarquera cette année sur PC VR et Oculus Quest. Pour nous mettre l'eau à bouche, le studio distille régulièrement des informations comme ce fut le cas dernièrement lors de l'Upload VR Showcase 2021 où nous apprenions que le développement allait bon train et que l'accent serait mis sur l'immersion et l'atmosphère du jeu.

Nous ne connaissons pas encore la date exacte de son arrivée sur nos stores, mais pour nous faire patienter gentiment et attiser notre curiosité, Incuvo propose, et ce tous les mercredis jusqu'à sa sortie, un lot de captures d'écrans dans son évènement intitulé screenshot wednesdays. Le premier jet nous fait découvrir quelques images de la version Oculus Quest. Nous y voyons ce qui s'apparente à un canyon et le personnage semble à la recherche de plantes surement médicinales ne poussant que près des cours d'eau. Certaines séquences nous feront donc sortir de la jungle épaisse pour changer d'air ou aller prendre un bain.

La modélisation des environnements est plutôt soignée et semble tirer profit de nos casques autonomes en rajoutant au tableau des jeux d'ombre et de lumière, renforcent la crédibilité des environnements. Notez que le titre fonctionnera sur les Oculus Quest 1 et 2. Nous espérons cependant que ce dernier permettra de profiter d'améliorations graphiques, telles que des textures plus fines, une densité d'éléments plus importante et une distance d'affichage accrue. Quoi qu'il en soit, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles images.

